الكوادر الطبية في مصر تتلقى تدريبًا متخصصًا لرعاية الأمهات والأطفال الذين تم إجلاؤهم من غزة

(MENAFN
- Hanover communications) القاهرة، مصر – 8 فبراير 2024 – أعلنت "هيئة إنقاذ الطفولة" و" مجتمع جميل " بعد انتهاء الجولة التدريبية الأولى في القاهرة أن التدريب المتخصص يساعد كوادر هيئة الإسعاف المصرية على تقديم رعاية منقذة لأرواح للأمهات الحوامل والرضع حديثي الولادة والأطفال المصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة.
سيتم نشر التدريب سريعا ليتمم الاستعداد للاستجابة كما يجب، يتضمن ذلك رفع كفاءة المستجيبين فيما يخص حماية الأطفال والبالغين والإسعاف النفسي الأولي والرعاية الذاتية. تقدم هيئة إنقاذ الطفولة، بدعم من "مجتمع جميل"، تدريبًا مكثفًا للمسعفين الذين أزمة إنسانية يعاني فيها المصابون من الحرمان والصدمات والإصابات الكارثية.
تم تقديم الجولة التدريب الأولى، التي شملت جلسات محاكاة للتدخلات في الإسعاف الأولي وقت الأزمات الإنسانية والاستجابات الطارئة، لـ 30 من كوادر هيئة الإسعاف. ومن المتوقع أن يتلقى 90 آخرون التدريب خلال مدة تنفيذ البرنامج. تعمل " هيئة إنقاذ الطفولة " في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.
يأتي التدريب في إطار الاستجابة لأزمة غزة التي أعلنت عنها هيئة إنقاذ الطفولة و"مجتمع جميل" في نوفمبر 2023، وتشمل أيضًا تقديم معدات ومستلزمات طبية إلى أطقم ومستجيبي الطوارئ في هيئة إنقاذ الطفولة في غزة، وكذلك كوادر هيئة الإسعاف في مصر.
وقال جورج ريتشاردز، مدير "مجتمع جميل": "يقوم كوادر هيئة الإسعاف بتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة للأمهات الحوامل والرضع حديثي الولادة، بما في ذلك الرضع الخدج، الذين تم إجلاؤهم عبر معبر رفح إلى مصر لأسباب طبية. من خلال الدعم المقدم من "مجتمع جميل"، ترسخ هيئة إنقاذ الطفولة خبراتها الرائدة في حماية الأطفال والدعم النفسي لخدمة الكوادر المصرية، وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للأمهات والأطفال الفلسطينيين.
ستدعم مجموعة التدخلات أيضًا تدريب -عن بعد- وتأهيل ما يصل إلى 100 من مقدمي الرعاية الطبية في غزة لتقديم علاج ورعاية تخصصية لما يصل إلى 100,000 طفل يعانون من إصابات ناتجة عن الانفجارات؛ وتوفير 1,000 من عبوات التحكم في النزيف لتمكين مستجيبي الطوارئ في غزة من علاج إصابات الأطفال الناتجة عن الانفجارات. يُذكر أن عدد الأطفال الذين قتلوا جراء نزاع غزة الآن أكثر من 11,000 طفل. ويتعرض الأطفال الناجين وعائلاتهم لظروف كارثية على نحو متزايد إثر استمرار الأزمة. سيُجهز هذا التدريب كوادر هيئة الإسعاف للاستجابة بشكل أفضل للإصابات على الأرض وتخفيف بعض من المعاناة.
يتم القيام بتلك جهود الموجهة لعلاج إصابات الأطفال الناتجة عن الانفجارات بالتعاون مع مركز دراسات إصابات الأطفال في "إمبريال كوليدج- لندن"، منذ انطلاق هذا التعاون في مارس 2023. وفي ديسمبر 2023، أعلنت "مجتمع جميل" دعمها لأعمال المركز في اجتماع مع الدكتور/ أنتوني بول، مدير المركز وأستاذ ميكانيكا العظام في إمبريال كوليدج ، والجراح الدكتور/ غسان أبو ستة، الذي كان يعمل حتى وقت قريب في المستشفى الأهلي في غزة قبل إجلائه، وأعضاء فريق المركز الآخرين.
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