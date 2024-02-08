الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي في حزب الله العراقي

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 8 شباط (بترا)- أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني، عن مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي أمس الأربعاء بغارة جوية.

ونقلت واشنطن تايمز، عن القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) قولها في بيان "إن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل القيادي؛ جاءت "ردا على مجموعة هجمات على جنود أميركيين".

وأشار البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن القيادي كان مسؤولا عن التخطيط المباشر، والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

08/02/2024 07:09:56

