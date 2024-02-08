أمين عام الأمم المتحدة: الحياة جحيم مميت بالنسبة لملايين البشر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 شباط (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الحياة عبارة عن جحيم مميت بالنسبة لملايين العالقين في الصراعات حول العالم، حيث يفر الكثير من الناس تاركين منازلهم؛ بحثا عن الأمان.
وأضاف غوتيريش في خطاب بشأن أولوياته، كأمين عام للعام 2024، "علينا أن نسمعهم ونتخذ إجراء".
وأشار إلى أن السلام هو سبب وجود الأمم المتحدة التي تأسست للسعي من أجل السلام، ولكن مع ذلك، فإن الشيء الوحيد المفقود بشكل كبير في عالم اليوم هو السلام بكل أبعاده.
وأضاف إن السلام في عالمنا أصبح مهددا بسبب احتدام الصراعات وتزايد الانقسامات الجيوسياسية وتعمق الاستقطاب وانتهاك حقوق الإنسان وتفجر عدم المساواة.
وأكد الأمين العام أن الناس ينشدون السلام والأمن والكرامة، لأن السلام هو المخرج الوحيد من الكثير من الأزمات المترابطة التي يشهدها عالمنا.
ولف إلى أن السلام هو أكثر من مجرد رؤية نبيلة...... السلام هو صيحة عالية ودعوة للعمل..... وواجبنا أن نعمل معا من أجل السلام بأبعاده كافة".
وتطرق غوتيريس إلى غزة. وقال إنها تشكل "جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي، ما يهدد المنطقة برمتها".
كما تحدث عن الكراهية والتمييز والتطرف والمناخ والتمويل والاستثمار، بالإضافة إالى قمة المستقبل المقرر انعقادها في أيلول المقبل.
--(بترا)
م د/ف ج
08/02/2024 07:04:17
MENAFN08022024000117011021ID1107827039
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