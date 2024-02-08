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أمين عام الأمم المتحدة: الحياة جحيم مميت بالنسبة لملايين البشر

2/8/2024 4:49:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 شباط (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الحياة عبارة عن جحيم مميت بالنسبة لملايين العالقين في الصراعات حول العالم، حيث يفر الكثير من الناس تاركين منازلهم؛ بحثا عن الأمان.
وأضاف غوتيريش في خطاب بشأن أولوياته، كأمين عام للعام 2024، "علينا أن نسمعهم ونتخذ إجراء".
وأشار إلى أن السلام هو سبب وجود الأمم المتحدة التي تأسست للسعي من أجل السلام، ولكن مع ذلك، فإن الشيء الوحيد المفقود بشكل كبير في عالم اليوم هو السلام بكل أبعاده.
وأضاف إن السلام في عالمنا أصبح مهددا بسبب احتدام الصراعات وتزايد الانقسامات الجيوسياسية وتعمق الاستقطاب وانتهاك حقوق الإنسان وتفجر عدم المساواة.
وأكد الأمين العام أن الناس ينشدون السلام والأمن والكرامة، لأن السلام هو المخرج الوحيد من الكثير من الأزمات المترابطة التي يشهدها عالمنا.
ولف إلى أن السلام هو أكثر من مجرد رؤية نبيلة...... السلام هو صيحة عالية ودعوة للعمل..... وواجبنا أن نعمل معا من أجل السلام بأبعاده كافة".
وتطرق غوتيريس إلى غزة. وقال إنها تشكل "جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي، ما يهدد المنطقة برمتها".
كما تحدث عن الكراهية والتمييز والتطرف والمناخ والتمويل والاستثمار، بالإضافة إالى قمة المستقبل المقرر انعقادها في أيلول المقبل.
--(بترا)
م د/ف ج
08/02/2024 07:04:17

MENAFN08022024000117011021ID1107827039

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