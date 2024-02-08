أوقاف الزرقاء تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 شباط (بترا)- نظمت مديرية أوقاف الزرقاء، بالتعاون مع مديرية إفتاء المحافظة، احتفالاً في غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الأربعاء، بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، والذي حمل عنوان: "الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان"، بحضور مندوب محافظ الزرقاء، مساعده فيصل العتوم، ورئيس الغرفة حسين شريم وعدد من أئمة المساجد والشيوخ والوعاظ ورجال الدين المسيحي.

وتحدث خلال الاحتفال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة عن رسالة الرحمة التي يحملها الإسلام للإنسانية جمعاء، إذ تجلت هذه الرحمة في تعامل الرسول الكريم مع أهل الكتاب وغيرهم، وفي وثيقة المدينة التي تعتبر أساساً في التعامل مع الآخرين.

وأشار إلى إستراتيجية وزارة الأوقاف التي تعد الترجمة الحقيقية لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تهدف لنشر قيم التسامح والمحبة والسلام من خلال رعاية وتبني المبادرات الملكية والأوراق النقاشية وتطبيقها على أرض الواقع، مثل رسالة عمان ومبادرة (كلمة سواء) التي دعت العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحين للحوار.

من جانبه، نوه ممثل الكنيسة الكاثوليكية الأب خليل حجازين إلى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على دعم القضية الفلسطينية وإغاثة أهلنا الفلسطينيين، خاصة غزة، في ظل العدوان الغاشم على القطاع، ودعم جلالته الدائم لحق تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وبين أنه لا يمكن الحديث عن السلام والوئام في ظل الإنتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وإمعانها في الاعتداء على أهلنا في فلسطين وتمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، مؤكداً أن تحقيق السلام لا يتم إلا عن طريق إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وهذا ما يسعى لتحقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل الدولية.

وتطرق إلى التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الأردن الذي يعد أنموذجا حقيقياً وواقعاً منذ ألف عام، ففرحنا وحزننا واحد وأملنا واحد باستعادة أرضنا الحبيبة فلسطين، مهد المسيح ومسرى الرسول الكريم.

بدوره، قال مفتي الزرقاء الدكتور سعيد فرحان إن الإحتفال بأسبوع الوئام الذي يعد مبادرة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني، هو ترجمة لواقع وحقيقة الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن التعايش والوئام والسلم أمر فطري عند أصحاب الطباع السليمة، اقتضت حكمة الله بجعل الدين الإسلامي دينا للعالم أجمع وخاتما لكل الرسالات السابقة.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

07/02/2024 23:24:09