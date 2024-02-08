الأردنية واليرموك تستذكران إنجازات الحسين بن طلال وتجددان الولاء للملك عبد الله الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان وإربد 7 شباط (بترا)- استذكرت الجامعتان الأردنية واليرموك، اليوم الأربعاء، السابع من شباط، الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الملك الباني المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مجددتين العهد والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني.

وقالت الجامعة الأردنية في بيان لها إنه في مثل هذا اليوم من عام 1999 رحل الملك الحسين بن طلال بعد عطاء وإنجاز كبيرين في خدمة الوطن والأمة طيلة فترة تحمله المسؤولية، بقيادة حكيمة ومسيرة حافلة بالإنجازات استمرت سبعة وأربعين عاما.

واستذكرت الجامعة، في بيانها، من إدارتها ومن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بكل فخر واعتزاز يوم الثاني من أيلول عام 1962، حينما صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة الأردنية، والتي جاء في نصها "فلمّا رأينا اندفاع الأجيال الصاعدة من أبناء أسرتنا الأردنية في طلب المزيد من العلم المتخصص العميق وتعطشها إلى المعرفة الأصيلة الواعية... فإنها، إيمانًا بهذا كله، واستجابة له، وبالاستناد إلى المادة (40) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس وزرائنا نصدر إرادتنا بما هو آت: تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جامعة تدعى "الجامعة الأردنية" يكون مقرها موقع الجبيهة في عاصمة المملكة"، لتستقبل الجامعة فوجها الأول في 15 كانون الأول 1962، مفتتحةً أبوابها بكلية وحيدة هي كلية الآداب.

وفي هذه الذكرى، جددت أسرة الجامعة العهد والولاء لوارث العرش الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني، وكلها عزم وتصميم على مواصلة مسيرة الخير والبناء بكل ثقة وهمة عالية من أجل إعلاء بنيان الوطن وتعزيز مكانته.

وبهذه الذكرى أيضا، رفع كل من رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة وأعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، برقيات لجلالة الملك عبد الله الثاني، لذكرى هذا اليوم.

وأكدت جامعة اليرموك عهدها ووفاءها لجلالة الملك الباني الحسين بن طلال، الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه وأمته على مدى 47 عاما، كما جددت البيعة والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، معبرة عن فخرها بما سَطّرهُ جلالته من إنجازات مُباركة، خلال هذه المسيرة الحافلة بالبناء والتطوير، حيث أرسى جلالته فيها رؤية سامية وواضحة للإصلاح الشموليّ والتطوير ودعم الديمقراطية في الدولة الأردنية، وبِناءِ الحاضرِ والمُستقبل للإنسان الأردني، وصَون حقوق أبنائه، فضلاً عن رعاية جلالته السامية واهتمامه الحَثيث بالشباب الأردني بوصفه مُحرِك التغيير والنهوض والبناء الوطني.

وأشادت جامعة اليرموك بحكمة جلالته وتوجيهاته السامية في تطوير وتعزيز منظومة المؤسسات الأردنية بشكل عام ومنها المؤسسات التعليمية والجامعية، وما جامعةُ اليرموكِ التي غرس بذرة نشأتها وإنجازاتها الملك الباني الحُسين -طيّب اللهُ ثراه-، ويرعاها اليوم الملك المعزز عبد الله الثاني، إلا إحدى مؤسساتنا الأكاديمية التي تبعث على الفخار، وهي تواصل مسيرتها في خدمة قطاع التعليم العالي الأردني من خلال فلسفة قائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

--(بترا)

ا.ح/ س ص/ هـ ح

07/02/2024 22:49:33

