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الإسكندرية.. عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025

2/8/2024 4:48:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 7 شباط (بترا)- أعلن الاتحاد من أجل المتوسط اختيار مدينة الإسكندرية لتكون أول عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025 إلى جانب تيرانا (ألبانيا).
وأعلن بيان للاتحاد، اليوم الأربعاء، مبادرة عواصم المتوسط، والتي أقرتها الدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تسعى إلى تسليط الضوء على التنوع في المنطقة، وتعزيز التفاهم المتبادل من خلال برنامج مدته عام يتضمن أنشطة ثقافية وتعليمية في كل مدينة.
وأشار البيان إلى أن الإسكندرية، المعروفة باسم "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط"، تعتبر بمثابة بوتقة تنصهر فيها الثقافات والتقاليد، مما يجعلها الموقع المثالي لإطلاق المبادرة، وباعتبارها أيضا مركزا تاريخيا للثقافة والحضارة يربط أوروبا بكل من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل إن المبادرة دليل على قوة الثقافة في بناء الجسور وتعزيز الحوار، ويتعين الآن أكثر من أي وقت مضى أن نجد الجمال والمرونة والقوة في هويتنا المشتركة كدول متوسطية لا سيما وأن المنطقة تزخر بإمكانات لا حدود لها.
بدورها، قالت رئيس مؤسسة آنا ليند ريم على إنها مرحلة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز التعاون الأورومتوسطي وهنأت الإسكندرية وتيرانا "على قيادة الطريق في هذا المسعى".
ومن المقرر أن تستضيف الإسكندرية فعاليات تحتضن الهوية الفريدة للمدينة مع دمج التراث الثقافي المتنوع للمدن الأورومتوسطية الأخرى، كما ستشارك المدينة الساحلية المصرية في التبادلات التعاونية مع زميلتها تيرانا، عاصمة المتوسط لعام 2025.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
07/02/2024 22:18:20

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