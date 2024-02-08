الإسكندرية.. عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 شباط (بترا)- أعلن الاتحاد من أجل المتوسط اختيار مدينة الإسكندرية لتكون أول عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025 إلى جانب تيرانا (ألبانيا).
وأعلن بيان للاتحاد، اليوم الأربعاء، مبادرة عواصم المتوسط، والتي أقرتها الدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تسعى إلى تسليط الضوء على التنوع في المنطقة، وتعزيز التفاهم المتبادل من خلال برنامج مدته عام يتضمن أنشطة ثقافية وتعليمية في كل مدينة.
وأشار البيان إلى أن الإسكندرية، المعروفة باسم "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط"، تعتبر بمثابة بوتقة تنصهر فيها الثقافات والتقاليد، مما يجعلها الموقع المثالي لإطلاق المبادرة، وباعتبارها أيضا مركزا تاريخيا للثقافة والحضارة يربط أوروبا بكل من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل إن المبادرة دليل على قوة الثقافة في بناء الجسور وتعزيز الحوار، ويتعين الآن أكثر من أي وقت مضى أن نجد الجمال والمرونة والقوة في هويتنا المشتركة كدول متوسطية لا سيما وأن المنطقة تزخر بإمكانات لا حدود لها.
بدورها، قالت رئيس مؤسسة آنا ليند ريم على إنها مرحلة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز التعاون الأورومتوسطي وهنأت الإسكندرية وتيرانا "على قيادة الطريق في هذا المسعى".
ومن المقرر أن تستضيف الإسكندرية فعاليات تحتضن الهوية الفريدة للمدينة مع دمج التراث الثقافي المتنوع للمدن الأورومتوسطية الأخرى، كما ستشارك المدينة الساحلية المصرية في التبادلات التعاونية مع زميلتها تيرانا، عاصمة المتوسط لعام 2025.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
07/02/2024 22:18:20
MENAFN08022024000117011021ID1107827017
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