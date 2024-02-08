غوتيريش يحذر من هجوم بري محتمل على رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- حذر الامين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من تداعيات إقليمية لأي هجوم بري محتمل من قبل القوات الإسرائيلية على مدينة رفح التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.
وفي خطاب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال غوتيربيش إن هذا الهجوم سيزيد بشكل هائل ما هو أصلاً "كابوس إنساني"، مطالبا بوقف إنساني فوري لإطلاق النار.
ونوه غوتيريش في خطابه إلى أن العالم يدخل "حقبة الفوضى"، في إشارة إلى انقسامات غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي غير القادر على التحرك في مواجهة "النزاعات الفظيعة" الجارية.
وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس، لكنها الأسوأ، الخلل الحالي أعمق وأخطر".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
07/02/2024 22:15:06
MENAFN08022024000117011021ID1107827016
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