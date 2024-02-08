غوتيريش يحذر من هجوم بري محتمل على رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- حذر الامين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من تداعيات إقليمية لأي هجوم بري محتمل من قبل القوات الإسرائيلية على مدينة رفح التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال غوتيربيش إن هذا الهجوم سيزيد بشكل هائل ما هو أصلاً "كابوس إنساني"، مطالبا بوقف إنساني فوري لإطلاق النار.

ونوه غوتيريش في خطابه إلى أن العالم يدخل "حقبة الفوضى"، في إشارة إلى انقسامات غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي غير القادر على التحرك في مواجهة "النزاعات الفظيعة" الجارية.

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس، لكنها الأسوأ، الخلل الحالي أعمق وأخطر".

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

07/02/2024 22:15:06