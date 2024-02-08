تجارة الزرقاء: اليوبيل الفضي للجلوس الملكي تتويج لمسيرة نهضة اقتصادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 شباط (بترا)- عمر ضمرة- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأردن حقق إنجازات اقتصادية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها المملكة جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
وبين شريم، في بيان أصدرته الغرفة، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، أن جلالة الملك عبد الله الثاني عمل بشكل دؤوب على تحفيز روح الإبداع والريادة وتشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة تجارياً واستثمارياً في المحافل الدولية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، ما أسهم في وصول المنتجات الأردنية الى نحو مليار مستهلك حول العالم.
وأكد شريم أن جلالته عمل على تأسيس المناطق التنموية المؤهلة في العديد من المحافظات وتوسع في إقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة لاستقطاب الاستثمارات، وإقامة مشروعات اقتصادية كبرى وفتح الآفاق للاستثمار في الأردن ضمن مناخ اقتصادي منفتح على العالم الخارجي، وأسس لبيئة استثمارية، مثلما تم تعديل العديد من القوانين والتشريعات بغية تطويرها وإدخالها في عصر الاقتصاد الحر وإتاحة المساحة الكافية للقطاع الخاص لتصبح مساهمته أكثر فعالية.
وأفاد بأن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مشيراً الى التوجيهات الملكية السامية المتواصلة للحكومات لمنح القطاع الخاص الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية وإطلاق طاقاته والاستفادة من خبراته وإمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توجيهاته بضرورة إزالة المعيقات التي تواجه أعماله باعتبار القطاع الخاص الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية، وبفعل الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة، تتطلب من الجميع تعزيز روح العمل الجماعي لمواجهة مختلف التحديات، والتخفيف عن المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على مختلف محافظات المملكة، للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت للدولة الأردنية بوصلتها الاقتصادية ووضعت خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات، خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية.
وقال شريم:"إن الاقتصاد الأردني مليء بالفرص الاقتصادية وبقطاعات واعدة مثل: السياحة والسياحة العلاجية والمقاولات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال وبما يسهم في استقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة مشروعات تنموية مستدامة توفر فرص عمل للأردنيين، وتحسن معيشة المواطنين".
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
07/02/2024 22:13:58
MENAFN08022024000117011021ID1107827015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.