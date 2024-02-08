تجارة الزرقاء: اليوبيل الفضي للجلوس الملكي تتويج لمسيرة نهضة اقتصادية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 شباط (بترا)- عمر ضمرة- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأردن حقق إنجازات اقتصادية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها المملكة جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وبين شريم، في بيان أصدرته الغرفة، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، أن جلالة الملك عبد الله الثاني عمل بشكل دؤوب على تحفيز روح الإبداع والريادة وتشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة تجارياً واستثمارياً في المحافل الدولية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، ما أسهم في وصول المنتجات الأردنية الى نحو مليار مستهلك حول العالم.

وأكد شريم أن جلالته عمل على تأسيس المناطق التنموية المؤهلة في العديد من المحافظات وتوسع في إقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة لاستقطاب الاستثمارات، وإقامة مشروعات اقتصادية كبرى وفتح الآفاق للاستثمار في الأردن ضمن مناخ اقتصادي منفتح على العالم الخارجي، وأسس لبيئة استثمارية، مثلما تم تعديل العديد من القوانين والتشريعات بغية تطويرها وإدخالها في عصر الاقتصاد الحر وإتاحة المساحة الكافية للقطاع الخاص لتصبح مساهمته أكثر فعالية.

وأفاد بأن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مشيراً الى التوجيهات الملكية السامية المتواصلة للحكومات لمنح القطاع الخاص الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية وإطلاق طاقاته والاستفادة من خبراته وإمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توجيهاته بضرورة إزالة المعيقات التي تواجه أعماله باعتبار القطاع الخاص الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية، وبفعل الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة، تتطلب من الجميع تعزيز روح العمل الجماعي لمواجهة مختلف التحديات، والتخفيف عن المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على مختلف محافظات المملكة، للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت للدولة الأردنية بوصلتها الاقتصادية ووضعت خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات، خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية.

وقال شريم:"إن الاقتصاد الأردني مليء بالفرص الاقتصادية وبقطاعات واعدة مثل: السياحة والسياحة العلاجية والمقاولات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال وبما يسهم في استقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وتشجيع الاستثمار المحلي على إقامة مشروعات تنموية مستدامة توفر فرص عمل للأردنيين، وتحسن معيشة المواطنين".

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

07/02/2024 22:13:58

