الأسرة النيابية تشارك برفع علم شعار اليوبيل الفضي على ساحة خزنة البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط -(بترا)- شاركت لجنة الأسرة النيابية مفوضية سلطة إقليم البترا برفع علم شعار "اليوبيل الفضي" على ساحة الخزنة.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتورة زينب البدول إلى المفوضية، حيث التقت رئيسها الدكتور فارس البريزات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، ومتصرف لواء البترا سطام المجالي.
وقالت البدول إننا "الأسرة النيابية" نرفع أصدق مشاعر الولاء والانتماء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأبناء الوطن كافة، بمناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
وأكدت البدول أن جلالة الملك ومنذ اعتلائه العرش، حرص على تحويل الأردن إلى أنموذج حيوي في المنطقة، فكانت التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، في مقدمة أولويات أجندة عمل جلالته، من أجل تطور وتقدم وازدهار الوطن.
--(بترا)
م خ/أز/ هـ ح
07/02/2024 22:06:55
MENAFN08022024000117011021ID1107827014
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