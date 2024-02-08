الأسرة النيابية تشارك برفع علم شعار اليوبيل الفضي على ساحة خزنة البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط -(بترا)- شاركت لجنة الأسرة النيابية مفوضية سلطة إقليم البترا برفع علم شعار "اليوبيل الفضي" على ساحة الخزنة.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتورة زينب البدول إلى المفوضية، حيث التقت رئيسها الدكتور فارس البريزات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، ومتصرف لواء البترا سطام المجالي.

وقالت البدول إننا "الأسرة النيابية" نرفع أصدق مشاعر الولاء والانتماء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأبناء الوطن كافة، بمناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

وأكدت البدول أن جلالة الملك ومنذ اعتلائه العرش، حرص على تحويل الأردن إلى أنموذج حيوي في المنطقة، فكانت التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، في مقدمة أولويات أجندة عمل جلالته، من أجل تطور وتقدم وازدهار الوطن.

--(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

07/02/2024 22:06:55

