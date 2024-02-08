العقبة الخاصة باكورة عطاء في رحلة نجاح استشرافية (إعادة بديلة ومصححة)

MENAFN - Jordan News Agency)

*لملاحظة الفقرتين رقم 6 وقبل الأخيرة





العقبة 7 شباط (بترا)- أمين المعايطة- أصبحت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ 23 عاما مركزا لوجستيا عالميا ووجهة متكاملة للسياحة والتجارة والاستثمار والترفيه وأنموذجا للإدارة الحديثة التي تواكب المستجدات العالمية.

فقد تغيرت معالم العقبة خلال وقت قياسي من مسيرة المدينة وإقليمها عبر السنوات الماضية وبلغت أوجها في العام 2023 ضمن توجيهات جلالة الملك لجعلها محورا عالميا جاذبا استقطب كافة عناصر التنمية الاقتصادية والسياحية، وغدت وجهة مركزية لثلاث قارات وإطلالة اقتصادية معاصرة على الإقليمين العربي والدولي.

وجاء إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون باكورة العطاء في رحلة النجاح الاستشرافية التي تطلع لها جلالته حيث صادق جلالته في العشرين من نيسان عام 2000 على خطة كبرى متكاملة لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة لتكون مركزا تجاريا على مستوى عالمي من شأنه رفع مستوى معيشة مواطني المنطقة ويحقق رخاءهم الاقتصادي من خلال تنمية مستدامة.

رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، قال لوكالة الأنباء الأردينة (بترا)، إن مراحل تأسيس المنطقة الخاصة جاءت من خلال المشروع الملكي كقصة نجاح أردنية وفق مخطط استراتيجي لأهداف اقتصادية وتنموية وسياحية، مشيرا إلى أن عدد سكان المدينة ارتفع من 88 ألفا عند إعلان العقبة منطقة خاصة إلى أكثر من 240 ألفا حاليا وهذا دليل على الجذب السكاني الذي جاء بفعل تطور الخدمات والبنى التحتية والتوسع بحجم الاستثمارات فيها وحاجاتها للأيدي العاملة وتشغيل أبناء المنطقة في كافة القطاعات.

وأضاف أن العقبة الخاصة كانت نتاج رؤية ملكية ثاقبة، استشرفت المستقبل وما زالت تحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تحتضن حاليا استثمارات موزعة على قطاعات حيوية كالسياحة الداخلية والخارجية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات بمختلف أشكالها والعقارات، وهي تسير بالاتجاه الصحيح رغم كل التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وبين أن العقبة تحتضن بعد 23 عاما من الإنجاز المتراكم الذي أراده ورعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، 12 ميناء و 32 رصيفا مينائيا عاملا ومتعدد الاستعمال، ليخدم المملكة ودول المنطقة ومراكز جمركية متطورة لتسهيل عمليات المعاينة والمناولة والتخليص، مشيرا كذلك الى توسعة مطار الملك الحسين الدولي ليصبح مطارا دوليا يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة وقادر على التعامل مع مليوني سائح سنويا حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي بسبب الظروف العاصفة في غزة.

الخطة الممتدة حتى عام 2028 مؤلفة من ثلاثة محاور مرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس وهي الاستثمار والسياحة والتجارة وترتكز بالدرجة الأولى على الرؤية الملكية للعقبة الخاصة التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون وجهة سياحية استثمارية تجارية على البحر الأحمر لتحقيق استثمارات جديدة، وفق ما يقول الفايز، لافتا الى زيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين إلى (5) وارتفع عدد المراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من (5) إلى (10) مراكز لتكون حاضنة لاستثمارات متعددة.

وأشار الفايز الى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد منذ أول اجتماع له بهذا الخصوص، حيث لم يدخر جهدا لإعادة بوصلة العقبة إلى مسارها الصحيح، وتكررت زيارات سموه الدورية بهدف المتابعة الميدانية والإشراف المباشر على تنفيذ الخطط والتقييم والتقويم، فيما بدأت النتائج الإيجابية بالظهور على أرض الواقع.

وأوضح الفايز أن متابعات سموه وزياراته واجتماعاته المتواصلة أعادت العقبة من جديد إلى خريطة الاستثمارات المختلفة، سيما السياحية التي تستحوذ على اكثر من 50 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية والموزعة ما بين عقارية وصناعية وسياحية وغيرها من الاستثمارات.

وأكد ان السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024- 2028 والتي تشمل ست أولويات أساسية الأولى تركز على تعزيز مكانة العقبة على خارطة السياحة العالمية كوجهة مميزة للسياحة البيئية والتراثية على خليج العقبة، فيما فيما تهدف الثانية الى تمكين منطقة العقبة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، والثالثة تركز على تعزيز النمو الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة واستحداث منطقة مرنة قادرة على التكيف، أما الأولوية الرابعة فهي التحول الى مدينة ذكية لتحسين جودة العقبة في المنطقة، والخامسة جعل العقبة مركزا اقليميا للمهارات الفنية والتقنية، وأخيرا جعل العقبة مركزا اقليميا للريادة والابتكار .

وفي مجال التعليم العالي دعمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العديد من الصروح التعليمية بأرفع مساقات التعليم العالي، حيث انشأت جامعات متخصصة كالجامعة الطبية الشاملة ومستشفى تعليمي يملكها القطاع الخاص إضافة إلى جامعة العقبة للتكنولوجيا وتعد هذه المشاريع كاستثمار ممكن للمشروعات الأخرى يدعم قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن الجامعة الأردنية في العقبة وجامعة البلقاء التطبيقية ومن شأن ذلك استقطاب الاستثمار في العقبة، حيث استقطبت تلك الجامعات أكثر من 70 بالمئة من السعة الطلابية من خارج الأردن والدول المجاورة، كما استقطبت الكثير من أبناء العقبة ومحافظات الأردن، مثلما استقطبت العقبة أربع جامعات وثلاث أكاديميات طيران ومدرسة دولية ومدارس حكومية ومدارس خاصة وخمسة مستشفيات .

ومن هذا المنطلق فقد حرصت سلطة العقبة على دعم قطاع التعليم في المحافظة كرديف فاعل لوزارة التربية والتعليم والارتقاء به نظرا لأهمية العملية التربوية والتعليمية في بناء الإنسان القادر على الوفاء بمتطلبات التنمية ومجابهة تحدياتها، مشيرا الى أن السلطة نفذت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مجمع المدارس المركزية في المنطقة الشمالية بهدف حل مشكلة الاكتظاظ المدرسي السنوي في مدينة العقبة.

وبحسب الفايز تم توقيع اتفاقية بين السلطة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بهدف تعزيز التعاون وتمكين منطقة العقبة من دعم وتطوير أداء المعلمين والتربويين واكسابهم المهارات اللازمة، وتطوير القيادة المدرسية بما ينعكس على الأداء التعليمي للمعلمين والطلبة.

وتضمنت الاتفاقية البرامج التعليمية، كبرنامج الدبلوم المهني في التعليم للمعلمين وبرنامج الدبلوم المهني في القيادة التربوية المتقدمة وبرنامج بيداغوجيا المباحث المتخصصة للمعلمين وغيرها من البرامج التي تستهدف البيئة التعلمية المستدامة.

ولفت الفايز الى أنه ومنذ تسلم ولي العهد متابعة ملف العقبة، أبرمت سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة اتفاقيات استراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية مع شركة تطوير العقبة، للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والاستثمار، واستطاعت العقبة الخاصة تسويق المثلث الذهبي "العقبة وادي رم و البترا " من خلال دعم وكلاء السياحة والسفر محليا ودوليا وتقديم عروض لجذب السياح حيث يعتبر هذا النظام الأول من نوعه في المنطقة وبالتعاون مع الشركاء في وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة من خلال تفعيل برنامجي (أردنا جنة) وموسم التخفيضات في العقبة الذي استقطب عشرات الآلاف من الزائرين الأردنيين ومجموعات سياحية خارجية.

وبين الفايز أن السلطة عملت على تطوير البنية التحتية الأساسية في المدينة وأطلقت عددا من المشاريع أهمها: تطوير المناطق التجارية الثلاث وسط المدينة من خلال إنشاء مواقف للسيارات وتطوير منظومة النقل وتسهيل نقل الركاب.

ولفت الى استمرار السلطة بدعم المبادرات المجتمعية الرامية لتنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المدارس والمشاريع الميكروية والريادية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ومبادرات التشغيل والتدريب المنتهي بالتوظيف وتطوير البلدة القديمة وساحة الثورة العربية وخدمات البنية التحتية في لواء القويرة، بموازاة النقلة النوعية في قطاع النقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة، كما بدأت السلطة منذ العام الماضي بتحديثات واسعة لمخطط العقبة الشمولي التنموي الاستراتيجي، ليواكب ثورة العالم الصناعية الرابعة والتأسيس للمشاريع المستقبلية.

وأكد الفايز أن من شأن الشراكات الاستراتيجية الخاصة بتطوير منطقة مرسى زايد ومحطة السفن السياحية وإرساء نظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض وتحديث وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، أن يسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتعزيز الدور المحوري للعقبة كمركز إقليمي مميز في مجالات التبادل التجاري والأعمال اللوجستية وحركتي الملاحة البحرية والجوية.

وبحسب الفايز، فإن حجم الاستثمارات الكلية في منطقة العقبة الاقتصادية زادت خلال الفترة الماضية، وتقودها الشركات الاستثمارية الإماراتية التي ضخت ما يقارب 16 مليار دينار في الأردن بحسب وزارة الاستثمار ، منها مشاريع في العقبة كشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، و مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة بالعقبة، كما أن هناك مشاريع متفق عليها وموجودة على أرض الواقع ومعظمها استثمارات سياحية ومشاريع في البنية التحتية أبرزها، منتجع أيله ومشروع سرايا العقبة، إضافة إلى مشروع ساحة الثورة العربية الكبرى وسوق السمك والممشى البحري الجنوبي ومواقف السيارات وسقف سيل الشلالة ومشروع المدينة المائية والميناء الصناعي ومشروع "تالا بيه" ومجمع العقبة الترفيهي ومشروع المناطق التجارية وميناء البواخر السياحية، إضافة إلى المتنزه الشمالي ومول النافورة ومشروع قرية الراحة.





وقال ان العقبة اليوم ليست كما كانت قبل خمسة وعشرين عاما فقد غدت انموذجا اقتصاديا سياحيا اجتماعيا متطورا وصارت وجهة استثمارية محلية وعربية وعالمية، مؤكدا أن العقبة تزداد ألقاً يوما بعد يوم بجهود ورعاية جلالة الملك وولي عهده، وتزدان بأبنائها وبناتها والقاطنين فيها القادرين على تحقيق الانجاز تلو الانجاز.

--(بترا)





ا م/ب ع/هـ ح

07/02/2024 22:03:00