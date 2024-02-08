الزراعة تناقش الخطة الوطنية التنفيذية للرقابة على متبقيات المبيدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط(بترا)- اجتمع وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، مساء اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، مع المعنيين في مركز الوزارة ومديري الزراعة في المحافظات لمناقشة الخطة التي تم إعدادها للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات في الخضراوات والفواكه لعام 2024-2025.

وأكد الحنيفات دعم الخطة بتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتطبيق من الناحية الإدارية والمالية والإسراع ببدء العمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد وواضح.

ووجه وزير الزراعة مديري المحافظات بضرورة متابعة المزارعين وإرشادهم حول خطورة استخدام المبيدات الكيماوية دون الأخذ بالتعليمات الواردة على بطاقة البيان للمبيد الزراعي.

وتتضمن الخطة 6 محاور رئيسة منها إعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال مراجعة وتعديل جميع التشريعات الناظمة بهذا الخصوص مثل نظام تسجيل المبيدات عبر تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية لتصبح ناظمة لتصنيع المبيدات الحيوية وإكثار الأعداء الحيوية محلياً مما يؤدي إلى زيادة أعداد الأعداء الحيوية المسجلة للاستخدام الزراعي في الأردن وكذلك وضع آلية للتعامل مع المزارع في حال ظهور الفحوصات وجود متبقيات مبيدات في منتجاتها.

أما المحور الثاني فيتضمن تشجيع أنظمة الزراعة المستدامة والأقل ضرراً على صحة الإنسان والبيئة عن طريق توسيع بناء قدرات العاملين من خلال دورات توعوية وتدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والتشجيع على الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة العضوية وتوليد الغاز الحيوي منها.

وتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على إعداد خطة لتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات الزراعية من أجل ضمان أن فترات الأمان المثبتة على بطاقة البيان الخاصة بالمبيد صحيحة مما يضمن جودة المنتج الزراعي و خلوه من المبيدات.

ويتضمن المحور الثالث التوسع في قدرة وكفاءة مختبرات وزارة الزراعة لمراقبة متبقيات المبيدات والملوثات حيث يتضمن تحديث الأجهزة المستخدمة في فحص متبقيات المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وتشغيل مختبر وادي الأردن والمفرق والعقبة وزيادة أعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى ‏200 عينة بزيادة تصل إلى 230 بالمئة.

أما المحور الرابع فيتضمن إعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بمتبقيات المبيدات والملوثات وآثارها الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والترويج لها عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات وتنفيذ برامج التدريبية حول الاستخدام الصحيح للمكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات الزراعية وتوسيع نطاق تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية،

فيما يتضمن المحور الخامس برنامج البحث والتطوير لمساعدة المزارعين على تجاوز المعيقات الفنية عن طريق بناء تطبيق إلكتروني يسهل على المزارع اختيار المبيدات المناسبة حسب الآفة والمحصول وإنشاء محتوى إلكتروني فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمبيدات ونشره على وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة ويتضمن أيضا هذا المحور توفير مصائد جاذبة وتدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح لها وتنفيذ حملات المكافحة الجماعية بالمنطقة الواحدة و بأكثر من طريقة.

أما من ناحية التعاون الإقليمي والدولي، فستقوم الوزارة في المحور السادس بعقد اتفاقيات مع منظمات عالمية متخصصة بالاستخدام الآمن الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والأعداء الحيوية ومخاطبة نقاط الاتصال الدولية المعنية بمتبقيات المبيدات ومتابعة الاستعلام عن المبيدات الممنوعة وبشكل دوري.

ومن المتوقع أن تحقق الخطة مخرجات تتضمن إصدار تعليمات متوافقة مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية بما يخص متبقيات المبيدات والملوثات وزيادة وعي المزارعين بما يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها السلبية على المنتج الزراعي والبيئة.

--(بترا)

ر ح/ب ع/ ه ح

07/02/2024 21:50:47

