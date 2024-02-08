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باكستان: انفجار جديد قرب مقر انتخابي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 28

2/8/2024 4:48:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون في انفجارين منفصلين في منطقتي بيشين وكيلا سيف الله بإقليم بلوشستان اليوم الأربعاء.
ووفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في المقاطعة يان أشاكزاي إن الانفجار الأول وقع بالقرب من مكتب الانتخابات لمرشح مجلس المقاطعة أسفاند يار كاكار في منطقة خانوزاي بمنطقة بيشين، مما أسفر عن مقتل 16شخصا وإصابة 23 آخرين.
فيما وقع الانفجار الثاني بالقرب من المكتب الانتخابي لمرشح جماعة علماء الإسلام مولانا واساي في كيلا سيف الله بعد ساعات قليلة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 22 آخرين.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
07/02/2024 21:41:47

MENAFN08022024000117011021ID1107827010

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