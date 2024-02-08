باكستان: انفجار جديد قرب مقر انتخابي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 28

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون في انفجارين منفصلين في منطقتي بيشين وكيلا سيف الله بإقليم بلوشستان اليوم الأربعاء.
ووفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في المقاطعة يان أشاكزاي إن الانفجار الأول وقع بالقرب من مكتب الانتخابات لمرشح مجلس المقاطعة أسفاند يار كاكار في منطقة خانوزاي بمنطقة بيشين، مما أسفر عن مقتل 16شخصا وإصابة 23 آخرين.
فيما وقع الانفجار الثاني بالقرب من المكتب الانتخابي لمرشح جماعة علماء الإسلام مولانا واساي في كيلا سيف الله بعد ساعات قليلة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 22 آخرين.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
07/02/2024 21:41:47
MENAFN08022024000117011021ID1107827010
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