تخريج دورة أصدقاء الأمن العام في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 7 شباط (بترا) - نظمت مدرسة النبي هود الأساسية المختلطة، اليوم الأربعاء، في محافظة جرش وبالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية حفل تخريج دورة أصدقاء الأمن العام.
وقال رئيس قسم الشرطة المجتمعية في جرش، الرائد حمزة الموازرة، إن مديرية الأمن العام تسعى من خلال هذه الدورات لتعزيز مفهوم الأمن والوعي المجتمعي لدى الطلبة والتعاون والتواصل مع جميع قطاعات المجتمع من خلال المحاضرات المتنوعة التي تقدمها نخبة من ضباط الأمن العام في شتى المجالات.
وثمنت مديرة المدرسة سهاد القرعان جهود الأمن العام ودور الشرطة المجتمعية في نشر التوعية الأمنية في كافة المجالات وجهودهم في رفع درجة الوعي والثقافة الأمنية لدى الطالبات.
وفي نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات على الطالبات المشاركات في الدورة.
--(بترا)
ع.ف /أز/ هـ ح
07/02/2024 21:40:21
MENAFN08022024000117011021ID1107827009
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