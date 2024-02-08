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تخريج دورة أصدقاء الأمن العام في جرش

2/8/2024 4:48:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 7 شباط (بترا) - نظمت مدرسة النبي هود الأساسية المختلطة، اليوم الأربعاء، في محافظة جرش وبالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية حفل تخريج دورة أصدقاء الأمن العام.
وقال رئيس قسم الشرطة المجتمعية في جرش، الرائد حمزة الموازرة، إن مديرية الأمن العام تسعى من خلال هذه الدورات لتعزيز مفهوم الأمن والوعي المجتمعي لدى الطلبة والتعاون والتواصل مع جميع قطاعات المجتمع من خلال المحاضرات المتنوعة التي تقدمها نخبة من ضباط الأمن العام في شتى المجالات.
وثمنت مديرة المدرسة سهاد القرعان جهود الأمن العام ودور الشرطة المجتمعية في نشر التوعية الأمنية في كافة المجالات وجهودهم في رفع درجة الوعي والثقافة الأمنية لدى الطالبات.
وفي نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات على الطالبات المشاركات في الدورة.
--(بترا)
ع.ف /أز/ هـ ح
07/02/2024 21:40:21

MENAFN08022024000117011021ID1107827009

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