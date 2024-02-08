استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس
التاريخ
2/8/2024 4:48:43 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الشهداء هم زياد علي دعمة (39 عاما) و إسلام إبراهيم العلي (36 عاما) استشهدا خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.
--(بترا)
م.ف/أز/ هـ ح
07/02/2024 21:35:59
MENAFN08022024000117011021ID1107827007
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