استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الشهداء هم زياد علي دعمة (39 عاما) و إسلام إبراهيم العلي (36 عاما) استشهدا خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.

--(بترا)

م.ف/أز/ هـ ح

07/02/2024 21:35:59

