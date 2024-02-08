رئيس مجلس الأعيان يرعى احتفال العقبة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 7 شباط (بترا)- أمين المعايطة- أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن الأردنيين جميعا يقفون خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وسيبقون الجنود الأوفياء للعرش الهاشمي والوطن ومساندة كل قراراته وخطواته في سعيه المتواصل وجهوده الدؤوبة للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره ليبقى الوطن الحر والعزيز.

وأضاف خلال رعايته، اليوم الأربعاء، احتفال محافظة العقبة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف حميدي الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج وعدد من الوزراء والنواب والأعيان ووجهاء العقبة أن جلالته عزز إنجازات الوطن ومسيرته الخيرة في كافة الميادين رغم التحديات والصراعات من حولنا ووجهها بعزم لا يلين ومن خلفه شعبه الأردني المعطاء فأصبح الأردن الوطن الأنموذج وطن العز والكبرياء.

وقال اليوم ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر المملكة تواصلت المسيرة وتعددت الإنجازات رغم الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة والساحات المليئة بالإلغام وتمكنا بحكمة جلالته تطويع الأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا ويحافظ على أمن الوطن واستقراره.

وأضاف أن الأردن في عهد جلالة الملك يواصل مسيرته الخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية حيث سعى جلالته منذ تسلم سلطاته الدستورية نحو مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية والتوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف الوصول نحو نوعية حياة أفضل لجميع الأردنيين كما عمل جلالته على تعزيز علاقاتنا الخارجية وتقوية دور المملكة المحوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.

وزاد أنه وفي عهد جلالته حقق الأردن الإنجازات الكبيرة وتجذر النهج الديمقراطي وتعززت الحياة البرلمانية والحزبية وترسخت قيم الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتعزز استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات الدستورية وأصبح الأردن اليوم أنموذجا في التسامح وقبول الآخر ورفض خطاب الكراهية وفي الدعوة الى التقريب بين الشعوب وتعزيز القواسم المشتركة فيما بينهم وما رسالة عمان إلا خير مثال على هذا النهج الهاشمي.

ولفت إلى أن تحديات الأمة وقضاياها العادلة كانت في مقدمة أولويات جلالة الملك ولم تغب عن باله الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية من خلال سعيه لوحدة الأمة وتعزيز دورها السياسي وحضورها على الساحة الدولية وكان المدافع الصلب عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والاستقلال.

وقال إن جلالة الملك يقوم اليوم بجهود كبيرة ومتواصلة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف ما ترتكبه من مجازر وحشية وحرب إبادة في الضفة والقطاع وإن جلالته أكد دوما أن الأردن سيتصدى إلى أي محاولات للعبث بأمنه واستقراره وثوابته الوطنية في رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي والزمرة المتطرفة الحاكمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى جاهدة لتسويات للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وثوابته الوطنية.

وأضاف أن جلالة الملك يتصدى بقوة إلى الممارسات الإسرائيلية العدوانية وأطماعها التوسعية وقد أعلنها بكل وضوح "لا للوطن البديل ولا للتوطين والقدس والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر"، مؤكدا جلالته أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن الذي تسعى إليه اسرائيل هو بمثابة إعلان حرب على الأردن وسنتصدى له بكل قوة.

من جانبه، أكد النائب عبيد ياسين الذي قام بتنظيم الاحتفال اعتزاز وفخر الأردنيين من شتى الأصول والمنابت بالقيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار دائمين مهنئا جلالته باسمه واسم أبناء العقبة وجميع الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة مرور ربع قرن من البناء والإنجاز وجعل الأردن في مصاف دول العالم تقدما وازدهارا.

وأضاف أن أبناء الأردن يعاهدون مليكهم المفدى ويجددون البيعة له ليكونوا الجند الأوفياء للوطن والقيادة وحماة لحدودة من كل متربص أو حاقد لا يريد الخير للأردن.

وتضمن الاحتفال فقرات فنية وشعرية بالمناسبة العزيزة على كل الأردنيين.

--(بترا)

ا م/أز/ هـ ح

07/02/2024 21:34:46