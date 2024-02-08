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بني مصطفى تشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية في الدوحة

2/8/2024 4:48:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت بني مصطفى، في كلمة لها، إن مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقرّه عمّان، يعكس استجابة الحكومات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيّما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر بأشكاله كافة، وأهمية تعزيز وبناء القدرات المؤسسية للهياكل الوطنية العاملة في هذا المجال، والاستثمار بجمع البيانات الأكثر شمولاً وتفصيلاً.
وأضافت أن المركز يعتبر أحد أذرع جامعة الدول العربية، ويتبع لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكدت أنّ الأردن يتطلّع الى حشد الجهود الاقليمية والعالمية والمنظمات الدولية من أجل دعم المركز فنياً وتشغيلياً، كونه الأول من نوعه في استجابته الى قضايا النوع الاجتماعي وعلاقتها بالفقر، و تطوير آليات الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ إنشاء المركز يعكس حرصنا في الأردن على أن يلبّي هذا المركز الاقليمي المهم طموحات وتوقعات الدول العربية في مجال تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، وتقديم الدعم والمساندة الفنية للدول العربية في هذا المجال، لا سيما في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وبينّت أن الأردن ماضٍ قدماً في تفعيل عمل المركز، حيث سيتم وضع خطة استراتيجية لعمل المركز خلال هذا العام، بشكل متوازٍ مع إجراءات المصادقة على نظامه الأساسي، داعية جميع الشركاء من منظمات عربية وإقليمية ودولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لدعم المركز لتمكينه من تحقيق أهدافه في دعم جهود الدول العربية الهادفة إلى تنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
وقالت خلال مداخلة لها في الجلسة الثانية من أعمال المنتدى، أنه وبعد إقرار مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن، ووضع الخطط التنفيذية للسنوات العشر المقبلة، أخذنا على عاتقنا في وزارة التنمية الاجتماعية، وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بصورة شمولية بحيث لا تقتصر المشاركة فيها على الوزارات والمؤسسات الرسمية وإنما شمول القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لكل محور من محاورها، وتشبيك استراتيجية الحماية الاجتماعية مع مسارات التحديث الثلاثة لأن التنمية الاجتماعية لا يمكن النظر لها بصورة منعزلة عن التطوير والتحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وعلى هامش أعمال المنتدى، التقت بني مصطفى المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ناصر القحطاني، والوزير المفوّض مدير إدارة السياسات الاجتماعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طارق النابلسي، وجرى التباحث بشأن المركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كخطوة مهمة، وأهمية دوره في تطبيق منهجيات العمل الملائمة لرصد مؤشرات الفقر في الدول العربية، وتطبيق نظام المتابعة والتقييم بهدف التخطيط لبرامج القضاء على الفقر.
--(بترا)
ح ظ/ب ع/ هـ ح
07/02/2024 21:23:39

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