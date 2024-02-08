محطات في مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة في العهد الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته؛ ولتحقيق رؤيته في هذا المجال أمر جلالته في عام 2000 بتشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، تبعها تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، ليعمل كمؤسسةٍ وطنيّةٍ مستقلةٍ على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يعتمد الآلية الوطنيّة المُستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويمارس اختصاصه بهذا الإطار من خلال الرصد اليوميّ لحالة حقوق الإنسان من خلال تنفيذ زيارات معلنة وغير معلنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت ودور رعاية الأحداث، وجميع الأماكن الخاصّة التي يبلّغ بوقوع انتهاكاتٍ بها لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من كل من يقيم على أراضي المملكة ومتابعتها وفق الأطر المؤسسيّة وصولاً إلى إنهاء حالات الانتهاك.

كما أن المركز يقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، واستكمال مسيرة مواءمة التشريعات الوطنيّة مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، حيث تتجّه جهوده في ممارسة ولايته القانونية نحو تشخيص واقع حقوق الإنسان، وصولاً إلى وقف الانتهاكات والتجاوزات، وتقديم التوصيات التي من شأنها الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطنيّ.

وأشار إلى أنّ من المحطات المهمّة في مسيرة حقوق الإنسان في الأردن، صدور التوجيهات الملكية في السابع عشر من كانون الأول 2006 خلال زيارة جلالته إلى مقر المركز بإغلاق سجن الجفر وتحويله إلى مدرسة ومركز تدريب مهني لتأهيل أبناء المنطقة وتدريبهم.

ولفت إلى أن الحكومة أعدت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016 -2025) بصورة تشاركية مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بناء على توجيهات جلالة الملك، بالإضافة إلى تبني الحكومة توصيات المركز الصادرة بتقريره السنوي وتنفيذ ما جاء بها وفق خطةٍ متدرجة.

وأضاف أن المملكة شهدت إقرار خارطة طريق واضحة المعالم نحو التّطوير والتّحديث، واستكمال مسيرة التحول الديمقراطيّ، التي تصبّ في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، التي جاءت وفق رؤية ملكيّة مستشرفة لمستقبل الأردن، ونبعت من معايير حقوقيّة تجسّدت بالأوراق النقاشيّة لجلالة الملك، وخلاصة التجربة الأردنيّة.

وعرض البيان لمحطات أخرى: كنشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وأبرز الاتفاقيات الدوليّة ذات البُعد الحقوقيّ؛ لتعد بعد ذلك جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، وإنشاء المؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، واللّجنة الملكيّة لمراجعة الدستور.

كما تم تشكيل اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائيّ وتعزيز سيادة القانون في 2017، واللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.

وأشار المركز إلى إجراءات المملكة خلال جائحة كورونا، وتفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية و المدنية.

وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، أوضح المركز أن جلالة الملك منذ لحظة العدوان الأولى على قطاع غزة خاطب الضمير الإنسانيّ بلغة حقوقيّة، وكان أول من أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة في مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بعد أقلّ من أسبوعين على العدوان، وقال: "إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة ... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب".

وبين جهود المملكة في الاهتمام بالشباب، حيث تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار 2250 الذي قدمت المملكة مشروعه، استكمالاً للجهود الأردنية التي بدأها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن في العام 2015 حول "دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام".

وفي هذا الإطار، تتّجه جهود المركز إلى تكثيف برامجه تجاه الأفراد خاصة الشباب والنساء من خلال تعميق مفهوم المواطنة المسؤولة، وتعزيز معرفتهم الحقوقيّة، وانخراطهم في نشاطات المركز وفعالياته التوعويّة والتثقيفيّة، وإدماجهم الفاعل بقضايا الشأن العام.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ هـ ح

07/02/2024 21:20:48

