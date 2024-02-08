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موسكو: إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا قطع كامل للعلاقات بين البلدين

2/8/2024 4:48:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 شباط (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترى في إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا، خطوة نحو القطع الكامل للعلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "قرار هلسنكي إغلاق الحدود خطوة أخرى في سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفنلندية بهدف القطع التام للعلاقات بين البلدين".
وأعلنت السلطات الفنلندية في وقت سابق إغلاق الحدود مع روسيا حتى 11 من شباط لمنع عمليات الهجرة غير القانونية.
--(بترا)
أز/ه ح
07/02/2024 21:09:32

MENAFN08022024000117011021ID1107827003

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