موسكو: إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا قطع كامل للعلاقات بين البلدين

موسكو: إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا قطع كامل للعلاقات بين البلدين
التاريخ
2/8/2024 4:48:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 7 شباط (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترى في إغلاق فنلندا حدودها مع روسيا، خطوة نحو القطع الكامل للعلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "قرار هلسنكي إغلاق الحدود خطوة أخرى في سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفنلندية بهدف القطع التام للعلاقات بين البلدين".
وأعلنت السلطات الفنلندية في وقت سابق إغلاق الحدود مع روسيا حتى 11 من شباط لمنع عمليات الهجرة غير القانونية.
--(بترا)
أز/ه ح
07/02/2024 21:09:32
MENAFN08022024000117011021ID1107827003
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