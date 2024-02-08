اختتام دورة الوقاية من التطرف الفكري في كلية الدفاع الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- اختتمت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، دورة الوقاية من التطرف الفكري وتعزيز مفاهيم الاعتدال والتعايش للمجتمع المحلي( NDI)، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني في الأردن، وبمشاركة عدد من طلاب الجامعات الأردنية.
وتهدف الدورة إلى نشر التوعية المجتمعية في تعزيز الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، إضافة إلى تعزيز مفاهيم المواطنة وإبراز دور القوات المسلحة بالترويج للفكر المعتدل ومحاربة التطرف الفكر وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف، وتعزيز الصورة الوطنية والإنسانية للقوات المسلحة الأردنية.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
07/02/2024 21:07:24
MENAFN08022024000117011021ID1107827002
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