اختتام دورة الوقاية من التطرف الفكري في كلية الدفاع الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- اختتمت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، دورة الوقاية من التطرف الفكري وتعزيز مفاهيم الاعتدال والتعايش للمجتمع المحلي( NDI)، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني في الأردن، وبمشاركة عدد من طلاب الجامعات الأردنية.

وتهدف الدورة إلى نشر التوعية المجتمعية في تعزيز الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، إضافة إلى تعزيز مفاهيم المواطنة وإبراز دور القوات المسلحة بالترويج للفكر المعتدل ومحاربة التطرف الفكر وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف، وتعزيز الصورة الوطنية والإنسانية للقوات المسلحة الأردنية.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

07/02/2024 21:07:24