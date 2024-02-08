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استطلاعات رأي تظهر فوز إلهام علييف برئاسة أذربيجان

2/8/2024 4:48:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

باكو 7 شباط (بترا)- أظهرت استطلاعات الرأي في أذربيجان تقدم الرئيس إلهام علييف في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد اليوم الأربعاء.

وأعلنت قبل قليل جامعة الدفاع عن حقوق العمل للمواطنين مع منظمة اوراكل ادوايزري جروب عن نتائج ابتدائية للاستطلاع بينت حصول إلهام علييف، رئيس الدولة الحالي، رئيس حزب أذربيجان الحديث على 9ر93 بالمئة.

وكانت صناديق الاقتراع أغلقت عند الساعة السابعة مساء لتبدأ بعدها عملية الفرز.

--(بترا)


ص خ/ب ع/ هـ ح

07/02/2024 21:06:37

MENAFN08022024000117011021ID1107827001

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