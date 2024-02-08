استطلاعات رأي تظهر فوز إلهام علييف برئاسة أذربيجان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
باكو 7 شباط (بترا)- أظهرت استطلاعات الرأي في أذربيجان تقدم الرئيس إلهام علييف في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد اليوم الأربعاء.
وأعلنت قبل قليل جامعة الدفاع عن حقوق العمل للمواطنين مع منظمة اوراكل ادوايزري جروب عن نتائج ابتدائية للاستطلاع بينت حصول إلهام علييف، رئيس الدولة الحالي، رئيس حزب أذربيجان الحديث على 9ر93 بالمئة.
وكانت صناديق الاقتراع أغلقت عند الساعة السابعة مساء لتبدأ بعدها عملية الفرز.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
07/02/2024 21:06:37
MENAFN08022024000117011021ID1107827001
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