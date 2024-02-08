أذربيجان: قرابة 77 % نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
باكو 7 شباط(بترا)- أغلقت جميع صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة لأذربيجان في تمام الساعة الـسابعة من مساء اليوم الأربعاء، بالمراكز الانتخابية في عموم البلاد، فيما بدأت عمليات فرز الأصوات وسط مؤشرات على مشاركة كبيرة من قبل المواطنين.
وقال المسؤول في لجنة الانتخابات المركزية، فريد أوروجوف، إن حوالي 4 ملايين و 590 ألف ناخب، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة في عموم أذربيجان حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت العاصمة باكو، على نحو يشير إلى أن مستوى إقبال الناخبين يبلغ حوالي قرابة 77 بالمائة.
ويبلغ تعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات 6 ملايين و 478 ألف ناخب، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية التي أدلى مواطنو أذربيجان بأصواتهم أمامها 6537 مركزا تابعا لـ 125 دائرة انتخابية، ومن بينها 218 مركزا أنشئت لدى البعثات الدبلوماسية خارج البلاد، لتمكين أبناء الجاليات الأذرية في الخارج ممن لهم حق التصويت من المشاركة والاقتراع.
وأضاف مسؤول لجنة الانتخابات المركزية أن المراكز الانتخابية التي أدلى المواطنون فيها بأصواتهم، تم تزويدها بكل المعدات والإمكانات اللازمة، مشيرا الى أن هناك بثا للمعلومات عن سير عملية الاقتراع إلى مركز المعلومات للجنة المركزية للانتخابات من خلال الكاميرات المزودة بتقنية البث المباشر التي جرى وضعها بالمراكز الانتخابية.
وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان في ظل متابعة محلية ودولية لسير العملية الانتخابية وإجراءاتها، حيث يبلغ تعداد المراقبين المحليين 89 ألفا و 366 مراقبا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية من 89 دولة حول العالم.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة بأذربيجان 7 مرشحين هم: الرئيس الحالي إلهام علييف عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم، وزاهد أوروج (برلماني)، وفؤاد علييف (مستقل) ورازي نورلاييف عن حزب الجبهة الوطنية وفاضل مصطفى عن حزب النظام الكبير وإيلشاد موساييف عن حزب أذربيجان الكبيرة وجودرات حسني قولييف عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
07/02/2024 21:11:53
MENAFN08022024000117011021ID1107827000
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