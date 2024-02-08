أذربيجان: قرابة 77 % نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية

MENAFN - Jordan News Agency)

باكو 7 شباط(بترا)- أغلقت جميع صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة لأذربيجان في تمام الساعة الـسابعة من مساء اليوم الأربعاء، بالمراكز الانتخابية في عموم البلاد، فيما بدأت عمليات فرز الأصوات وسط مؤشرات على مشاركة كبيرة من قبل المواطنين.

وقال المسؤول في لجنة الانتخابات المركزية، فريد أوروجوف، إن حوالي 4 ملايين و 590 ألف ناخب، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة في عموم أذربيجان حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت العاصمة باكو، على نحو يشير إلى أن مستوى إقبال الناخبين يبلغ حوالي قرابة 77 بالمائة.

ويبلغ تعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات 6 ملايين و 478 ألف ناخب، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية التي أدلى مواطنو أذربيجان بأصواتهم أمامها 6537 مركزا تابعا لـ 125 دائرة انتخابية، ومن بينها 218 مركزا أنشئت لدى البعثات الدبلوماسية خارج البلاد، لتمكين أبناء الجاليات الأذرية في الخارج ممن لهم حق التصويت من المشاركة والاقتراع.

وأضاف مسؤول لجنة الانتخابات المركزية أن المراكز الانتخابية التي أدلى المواطنون فيها بأصواتهم، تم تزويدها بكل المعدات والإمكانات اللازمة، مشيرا الى أن هناك بثا للمعلومات عن سير عملية الاقتراع إلى مركز المعلومات للجنة المركزية للانتخابات من خلال الكاميرات المزودة بتقنية البث المباشر التي جرى وضعها بالمراكز الانتخابية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان في ظل متابعة محلية ودولية لسير العملية الانتخابية وإجراءاتها، حيث يبلغ تعداد المراقبين المحليين 89 ألفا و 366 مراقبا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية من 89 دولة حول العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة بأذربيجان 7 مرشحين هم: الرئيس الحالي إلهام علييف عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم، وزاهد أوروج (برلماني)، وفؤاد علييف (مستقل) ورازي نورلاييف عن حزب الجبهة الوطنية وفاضل مصطفى عن حزب النظام الكبير وإيلشاد موساييف عن حزب أذربيجان الكبيرة وجودرات حسني قولييف عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان.

--(بترا)





ص خ/ب ع/ هـ ح

07/02/2024 21:11:53