مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات للتهدئة بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 شباط (بترا)- تستضيف القاهرة غدًا الخميس جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل سعيًا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا في القاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمتجزين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مسؤول، إن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، كما تدعو كافة الأطراف لإبداء المرونة المطلوبة للتوصل إلى هدنة في القطاع.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

07/02/2024 20:56:55

