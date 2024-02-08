مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات للتهدئة بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 شباط (بترا)- تستضيف القاهرة غدًا الخميس جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل سعيًا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بين الطرفين.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا في القاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمتجزين الإسرائيليين.
وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مسؤول، إن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، كما تدعو كافة الأطراف لإبداء المرونة المطلوبة للتوصل إلى هدنة في القطاع.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
07/02/2024 20:56:55
MENAFN08022024000117011021ID1107826999
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