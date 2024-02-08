منتخب قطر يتأهل لملاقاة منتخبنا في نهائي كأس آسيا

منتخب قطر يتأهل لملاقاة منتخبنا في نهائي كأس آسيا
التاريخ
2/8/2024 4:48:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 7 شباط (بترا) - تأهل المنتخب القطري لكرة القدم لملاقاة المنتخب الوطني في مباراة نهاىي كأس آسيا المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه اليوم على منتخب إيران في مباراة الدور نصف النهائي.
ويلتقي المنتخب الوطني مع قطر يوم السبت المقبل في المباراة النهائية التي يصل إليها منتخبنا لأول مرة في تاريخه.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
07/02/2024 20:18:53
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