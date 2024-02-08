منتخب قطر يتأهل لملاقاة منتخبنا في نهائي كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 7 شباط (بترا) - تأهل المنتخب القطري لكرة القدم لملاقاة المنتخب الوطني في مباراة نهاىي كأس آسيا المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه اليوم على منتخب إيران في مباراة الدور نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع قطر يوم السبت المقبل في المباراة النهائية التي يصل إليها منتخبنا لأول مرة في تاريخه.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

07/02/2024 20:18:53