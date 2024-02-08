اعتماد الرقم العالمي الجديد للاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال عبدالكريم خطاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- اعتمد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، الرقم العالمي الجديد والذي سجله، لاعب المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، عبد الكريم خطاب، في دورة ألعاب غرب آسيا بنسختها الرابعة في الشارقة.
ورفع خطاب "محطم الأرقام العالمية" وزن 260 كغم، مسجلاً بذلك رقماً عالمياً جديداً، بعد تحطيمه للرقم القديم لوزن 97 كغم، برفعه 255 كغم، والمسجل باسمه.
يذكر أن البطل خطاب صاحب التصنيف العالمي الأول في وزنه وبحسب التقرير الأخير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، ويمتلك في جعبته 5 أرقام عالمية بفئتين من أصل 10 فئات.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
07/02/2024 20:07:56
MENAFN08022024000117011021ID1107826993
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