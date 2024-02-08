اعتماد الرقم العالمي الجديد للاعب منتخبنا البارالمبي لرفع الأثقال عبدالكريم خطاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- اعتمد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، الرقم العالمي الجديد والذي سجله، لاعب المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، عبد الكريم خطاب، في دورة ألعاب غرب آسيا بنسختها الرابعة في الشارقة.

ورفع خطاب "محطم الأرقام العالمية" وزن 260 كغم، مسجلاً بذلك رقماً عالمياً جديداً، بعد تحطيمه للرقم القديم لوزن 97 كغم، برفعه 255 كغم، والمسجل باسمه.

يذكر أن البطل خطاب صاحب التصنيف العالمي الأول في وزنه وبحسب التقرير الأخير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، ويمتلك في جعبته 5 أرقام عالمية بفئتين من أصل 10 فئات.

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

07/02/2024 20:07:56