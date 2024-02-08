بيروت: قتيل وجريحان في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 7 شباط( بترا)- قتل شخص، وأصيب آخران بجروح، جراء غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية اليوم الأربعاء، على بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية " بترا" ، " إن الغارة استهدفت أحد المنازل وأدت إلى اصابة 3 مدنيين بجروح، لكن أحدهم فارق الحياة متأثرا بجروحه".

وأضاف" أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب، وصولا حتى مشارف مدينة صور".

--(بترا)

ف ج/ف م/ف ق/ ع ط

07/02/2024 20:06:50