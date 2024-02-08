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بيروت: قتيل وجريحان في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

2/8/2024 4:48:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 7 شباط( بترا)- قتل شخص، وأصيب آخران بجروح، جراء غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية اليوم الأربعاء، على بلدة الخيام جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية " بترا" ، " إن الغارة استهدفت أحد المنازل وأدت إلى اصابة 3 مدنيين بجروح، لكن أحدهم فارق الحياة متأثرا بجروحه".
وأضاف" أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب، وصولا حتى مشارف مدينة صور".
--(بترا)
ف ج/ف م/ف ق/ ع ط
07/02/2024 20:06:50

MENAFN08022024000117011021ID1107826992

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