بيروت: قتيل وجريحان في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت: قتيل وجريحان في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
2/8/2024 4:48:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 7 شباط( بترا)- قتل شخص، وأصيب آخران بجروح، جراء غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية اليوم الأربعاء، على بلدة الخيام جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية " بترا" ، " إن الغارة استهدفت أحد المنازل وأدت إلى اصابة 3 مدنيين بجروح، لكن أحدهم فارق الحياة متأثرا بجروحه".
وأضاف" أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب، وصولا حتى مشارف مدينة صور".
--(بترا)
ف ج/ف م/ف ق/ ع ط
07/02/2024 20:06:50
MENAFN08022024000117011021ID1107826992
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