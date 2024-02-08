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المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس آسيا

2/8/2024 4:48:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 7 شباط (بترا)- أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم تدريبا خفيفا على ملعب العقلة بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام يوم السبت في قطر.

واستأنف المنتخب تدريباته بعد الفوز على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي.

وقاد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة تدريب اليوم، وسط حالة معنوية عالية وإصرار على مواصلة حصد الانجازات.

وشارك في التدريب جميع اللاعبين بما فيهم علي علوان وسالم العجالين اللذين غابا عن المباراة الأخيرة بسبب الإنذارات.

ويلتقي منتخبنا في المباراة النهاىية مع الفائز من مباراة قطر وإيران.

--(بترا)


خ خ/ب ع / ع ط

07/02/2024 19:46:53

MENAFN08022024000117011021ID1107826991

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