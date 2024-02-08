المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 7 شباط (بترا)- أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم تدريبا خفيفا على ملعب العقلة بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام يوم السبت في قطر.
واستأنف المنتخب تدريباته بعد الفوز على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي.
وقاد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة تدريب اليوم، وسط حالة معنوية عالية وإصرار على مواصلة حصد الانجازات.
وشارك في التدريب جميع اللاعبين بما فيهم علي علوان وسالم العجالين اللذين غابا عن المباراة الأخيرة بسبب الإنذارات.
ويلتقي منتخبنا في المباراة النهاىية مع الفائز من مباراة قطر وإيران.
--(بترا)
خ خ/ب ع / ع ط
07/02/2024 19:46:53
MENAFN08022024000117011021ID1107826991
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