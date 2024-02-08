إنجازات من منظومة العمل والمبادرات الخدمية لأمانة عمان في عهد جلالة الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان7 شباط (بترا)عيسى العبادي- شهدت أمانة عمان الكبرى، منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، نقلة نوعية في خدماتها، ومشاريع البنية التحتية، عكست محطات من الإنجاز في العمل البلدي، حققتها الأمانة في سنوات من الإزدهار والتنمية والبناء.

واستمدت الأمانة رؤيتها في البناء والتحديث من التوجيهات الملكية، بضرورة أن يلمس المواطن جودة في الخدمات المقدمة، وحلولا للتحديات وأبرزها الازدحامات المرورية في مدينة عمان، التي تعد اليوم موطنا لأكثر من 4.5 مليون نسمة يشكلون 42 بالمئة من سكان المملكة.

وأكدت الأمانة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، استمرارها في تحقيق المزيد من الانجازات ضمن استراتيجيتها للأعوام 2022-2026، والتي تنسجم مع الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي خصوصا فيما يتصل بتحسين جودة الحياة، وتتضمن تنفيذ 212 مشروعا ومبادرة بتكلفة 918 مليون دينار.

وعرضت، أبرز إنجازاتها في مجالات البنية التحتية، وجهودها للحد من الازدحامات المرورية، إذ نفذت العديد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق والميادين، ساهمت في انسياب الحركة المروية والحد من الاختناقات على عدد من الشوراع الحيوية داخل حدود الأمانة منها: افتتاح تقاطع الثورة العربية الكبرى/النهضة عام 2016 بثلاثة مستويات وجسر رئيس بثلاثة مسارب ونفق رئيسي بثلاثة مسارب للاتجاه القادم من الدوار الثامن باتجاه المطار، يتفرع منه نفق آخر بمسربين باتجاه عبدون من خلال شارع الملكة زين الشرف؛ ومشروع إعادة تأهيل نفق الصحافة عام 2018، ومشروع نفقي منطقة طارق عام 2021 العلوي والسفلي في طبربو بالعاصمة؛ وتقاطع المدينة الرياضية عام 2021، إضافة إلى إنشاء محطة ركاب على دوار المدينة الرياضية ومسار الباص سريع التردد بطول 1.5 كيلومتر على شارع الملكة علياء.

كما افتتحت الأمانة عام 2011، تقاطع الشميساني المكون من 4 مستويات، إلى جانب إنشاء دوار بيضاوي لخدمة حركات الالتفاف غير المخدومة بالجسور، وجسر يضم 4 مسارب على امتداد شارع سليمان النابلسي باتجاه منطقة الشميساني، يعلوه جسر بأربعة مسارب يربط السيارات القادمة من دوار الداخلية باتجاه الدوار الرابع وبالعكس.

وأوضحت أن مشاريع البنبية التحتية اشتملت أيضا، على افتتاح تقاطع جسر أحد(المستندة) عام 2009 على شارع الحزام الدائري، الذي يتكون من جسر علوي بعرض 4 مسارب، وافتتاح تقاطعي الشورى والطباع عام 2007 شرق عمان، وتقاطع خلدا عام 2005 .

الى ذلك، افتتحت الأمانة ميدان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على شارع المطار عام 2011، الذي ساهم بربط المناطق والأحياء الواقعة جنوب وغرب عمان مع مناطق مدينة عمان من خلال الدوارين السابع والثامن، وجسر عبدون المعلق، ونفقي تقاطع سمو الأمير غازي بن محمد ونفق دوار عبد المجيد شومان.

وفي عام 2023، أطلقت أمانة عمان، محطَّة صويلح ضمن المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمَّان التي اشتملت على تشغيل 136 حافلة جديدة، اذ بلغ عدد مستخدمي باص عمان والباص السريع حتى نهاية العام الماضي نحو 44.3 مليون راكب، وعدد مستخدمي البطاقات المعفاة نحو 5.8 مليون راكب.

وأطلقت الأمانة ذراعها الاستثماري والتطويري، "رؤية عمان للاستثمار والتطوير" عام 2020، لتقديم فرص استثمارية في الأراضي والأصول التي تمتلكها الأمانة، فيما انهت العام الماضي مشروع إعادة تأهيل موقع بركة البيبسي المسار الاول الخاص بالخط الناقل من المنهل العميق الى مصب سيل الزرقاء، إيذاناً ببدء العمل قريباً بالمسار الثاني والأخير للأعمال الخارجية الخاص بالخط الناقل الممتد من المنهل العميق الى البركة .

كما أطلقت 13 مساراً سياحياً، بمشاركة وزارتي السياحة والآثار، والثقافة والجامعة الهاشمية، في الوقت الذي أطلقت فيه المرحلة الثانية من نظام التحكم المركزي بالإشارات الضوئية الذي تتميز بالمراقبة الآلية لتقليل مستوى الازدحامات بنسبة 40 بالمئة، ومعرفة أسباب الازدحامات المرورية على التقاطعات.

كما نفذت عدة مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار في عدة بؤر ساخنة، وعملت على تطوير نظام إدارة النفايات وإنشاء المحطات التحويلية، وإنشاء مكب الغباوي واستخراج الغاز الحيوي وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة ومتجددة في مكب الغباوي بطاقة تصل الى 8ر4 ميغاواط / بالساعة.

وتسلمت أمانة عمان عام 2022 آليات كهربائية مخصصة لمشروع فرز النفايات، فيما أولت اهتماما كبيرا بإحياء وسط عمان التاريخي، من خلال إنجاز مشاريع لتطوير ساحة فيصل، وجبل القلعة، والساحة الهاشمية، وشوارع الرينبو، والوكالات، والثقافة، إضافة الى بيت الفن الأردني، ومشروع تأهيل شارع الملك غازي، وجاليري راس العين ومركز الأشرفية الثقافي.

كما انشأت الأمانة مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في القويسمة، ومتحفي الشهيد وصفي التل والمشير حابس المجالي، ومركز زها الثقافي في عدد من مناطق عمان والمدن في المحافظات، وعملت على إعادة تأهيل موقع مدينة الجبيهة الترويحية ليصبح متنزها على غرار حدائق الحسين وحدائق الملك عبدلله الثاني التي أنشأتها من قبل، وأنشأت بيت الشعر الأردني فوق المدرج الروماني، ومركز الحسين الثقافي في راس العين.

وفي مجال التشريعات، فقد عملت الأمانة على إصدار قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، وأنظمة الأبنية، والمهن، وممارسة المهن المنزلية.

--(بتر)

ع ع/ ن ح/ ع ط

07/02/2024 19:44:43