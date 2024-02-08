إنجازات من منظومة العمل والمبادرات الخدمية لأمانة عمان في عهد جلالة الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان7 شباط (بترا)عيسى العبادي- شهدت أمانة عمان الكبرى، منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، نقلة نوعية في خدماتها، ومشاريع البنية التحتية، عكست محطات من الإنجاز في العمل البلدي، حققتها الأمانة في سنوات من الإزدهار والتنمية والبناء.
واستمدت الأمانة رؤيتها في البناء والتحديث من التوجيهات الملكية، بضرورة أن يلمس المواطن جودة في الخدمات المقدمة، وحلولا للتحديات وأبرزها الازدحامات المرورية في مدينة عمان، التي تعد اليوم موطنا لأكثر من 4.5 مليون نسمة يشكلون 42 بالمئة من سكان المملكة.
وأكدت الأمانة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، استمرارها في تحقيق المزيد من الانجازات ضمن استراتيجيتها للأعوام 2022-2026، والتي تنسجم مع الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي خصوصا فيما يتصل بتحسين جودة الحياة، وتتضمن تنفيذ 212 مشروعا ومبادرة بتكلفة 918 مليون دينار.
وعرضت، أبرز إنجازاتها في مجالات البنية التحتية، وجهودها للحد من الازدحامات المرورية، إذ نفذت العديد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق والميادين، ساهمت في انسياب الحركة المروية والحد من الاختناقات على عدد من الشوراع الحيوية داخل حدود الأمانة منها: افتتاح تقاطع الثورة العربية الكبرى/النهضة عام 2016 بثلاثة مستويات وجسر رئيس بثلاثة مسارب ونفق رئيسي بثلاثة مسارب للاتجاه القادم من الدوار الثامن باتجاه المطار، يتفرع منه نفق آخر بمسربين باتجاه عبدون من خلال شارع الملكة زين الشرف؛ ومشروع إعادة تأهيل نفق الصحافة عام 2018، ومشروع نفقي منطقة طارق عام 2021 العلوي والسفلي في طبربو بالعاصمة؛ وتقاطع المدينة الرياضية عام 2021، إضافة إلى إنشاء محطة ركاب على دوار المدينة الرياضية ومسار الباص سريع التردد بطول 1.5 كيلومتر على شارع الملكة علياء.
كما افتتحت الأمانة عام 2011، تقاطع الشميساني المكون من 4 مستويات، إلى جانب إنشاء دوار بيضاوي لخدمة حركات الالتفاف غير المخدومة بالجسور، وجسر يضم 4 مسارب على امتداد شارع سليمان النابلسي باتجاه منطقة الشميساني، يعلوه جسر بأربعة مسارب يربط السيارات القادمة من دوار الداخلية باتجاه الدوار الرابع وبالعكس.
وأوضحت أن مشاريع البنبية التحتية اشتملت أيضا، على افتتاح تقاطع جسر أحد(المستندة) عام 2009 على شارع الحزام الدائري، الذي يتكون من جسر علوي بعرض 4 مسارب، وافتتاح تقاطعي الشورى والطباع عام 2007 شرق عمان، وتقاطع خلدا عام 2005 .
الى ذلك، افتتحت الأمانة ميدان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على شارع المطار عام 2011، الذي ساهم بربط المناطق والأحياء الواقعة جنوب وغرب عمان مع مناطق مدينة عمان من خلال الدوارين السابع والثامن، وجسر عبدون المعلق، ونفقي تقاطع سمو الأمير غازي بن محمد ونفق دوار عبد المجيد شومان.
وفي عام 2023، أطلقت أمانة عمان، محطَّة صويلح ضمن المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمَّان التي اشتملت على تشغيل 136 حافلة جديدة، اذ بلغ عدد مستخدمي باص عمان والباص السريع حتى نهاية العام الماضي نحو 44.3 مليون راكب، وعدد مستخدمي البطاقات المعفاة نحو 5.8 مليون راكب.
وأطلقت الأمانة ذراعها الاستثماري والتطويري، "رؤية عمان للاستثمار والتطوير" عام 2020، لتقديم فرص استثمارية في الأراضي والأصول التي تمتلكها الأمانة، فيما انهت العام الماضي مشروع إعادة تأهيل موقع بركة البيبسي المسار الاول الخاص بالخط الناقل من المنهل العميق الى مصب سيل الزرقاء، إيذاناً ببدء العمل قريباً بالمسار الثاني والأخير للأعمال الخارجية الخاص بالخط الناقل الممتد من المنهل العميق الى البركة .
كما أطلقت 13 مساراً سياحياً، بمشاركة وزارتي السياحة والآثار، والثقافة والجامعة الهاشمية، في الوقت الذي أطلقت فيه المرحلة الثانية من نظام التحكم المركزي بالإشارات الضوئية الذي تتميز بالمراقبة الآلية لتقليل مستوى الازدحامات بنسبة 40 بالمئة، ومعرفة أسباب الازدحامات المرورية على التقاطعات.
كما نفذت عدة مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار في عدة بؤر ساخنة، وعملت على تطوير نظام إدارة النفايات وإنشاء المحطات التحويلية، وإنشاء مكب الغباوي واستخراج الغاز الحيوي وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة ومتجددة في مكب الغباوي بطاقة تصل الى 8ر4 ميغاواط / بالساعة.
وتسلمت أمانة عمان عام 2022 آليات كهربائية مخصصة لمشروع فرز النفايات، فيما أولت اهتماما كبيرا بإحياء وسط عمان التاريخي، من خلال إنجاز مشاريع لتطوير ساحة فيصل، وجبل القلعة، والساحة الهاشمية، وشوارع الرينبو، والوكالات، والثقافة، إضافة الى بيت الفن الأردني، ومشروع تأهيل شارع الملك غازي، وجاليري راس العين ومركز الأشرفية الثقافي.
كما انشأت الأمانة مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في القويسمة، ومتحفي الشهيد وصفي التل والمشير حابس المجالي، ومركز زها الثقافي في عدد من مناطق عمان والمدن في المحافظات، وعملت على إعادة تأهيل موقع مدينة الجبيهة الترويحية ليصبح متنزها على غرار حدائق الحسين وحدائق الملك عبدلله الثاني التي أنشأتها من قبل، وأنشأت بيت الشعر الأردني فوق المدرج الروماني، ومركز الحسين الثقافي في راس العين.
وفي مجال التشريعات، فقد عملت الأمانة على إصدار قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، وأنظمة الأبنية، والمهن، وممارسة المهن المنزلية.
--(بتر)
ع ع/ ن ح/ ع ط
07/02/2024 19:44:43
MENAFN08022024000117011021ID1107826990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.