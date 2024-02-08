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جنوب أفريقيا: سنحاكم أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال

2/8/2024 4:48:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، "إن أي إشارة إلى احتمالية اشتراك مواطنين من بلادها في القتال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فإنهم معرضون للمحاكمة".
وأشارت باندور بحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا (بانا برس)، إلى "أنه وفقا للقانون في جنوب أفريقيا، يحظر على مواطنينا المشاركة في القتال في أعمال المرتزقة، خاصة في الحروب ضد المدنيين، مضيفة أن على من سلكوا هذا الطريق معرفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ومحاكمتهم".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/ ع ط
07/02/2024 19:25:46

MENAFN08022024000117011021ID1107826989

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