جنوب أفريقيا: سنحاكم أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال

جنوب أفريقيا: سنحاكم أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال
التاريخ
2/8/2024 4:48:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، "إن أي إشارة إلى احتمالية اشتراك مواطنين من بلادها في القتال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فإنهم معرضون للمحاكمة".
وأشارت باندور بحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا (بانا برس)، إلى "أنه وفقا للقانون في جنوب أفريقيا، يحظر على مواطنينا المشاركة في القتال في أعمال المرتزقة، خاصة في الحروب ضد المدنيين، مضيفة أن على من سلكوا هذا الطريق معرفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ومحاكمتهم".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/ ع ط
07/02/2024 19:25:46
MENAFN08022024000117011021ID1107826989
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