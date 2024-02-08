وزير الأشغال يتفقد مشروع مجمع المالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مبنى مجمع وزارة المالية والدوائر التابعة لها الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90 بالمئة.
ويقع المجمع الذي سيضم عند انهائه مباني وزارة المالية، وضريبة الدخل والمبيعات، على قطعة أرض قرب مبنى وزارة الداخلية بمساحة تزيد على 15 دونما.
ويتألف من 3 مبانٍ بارتفاع 14 طابقا لكل مبنى، 4 طوابق تسوية، و10 فوق منسوب الأرض بمساحة بناء إجمالية 99 ألف متر مربع.
ويجري العمل حاليا في المشروع على تأهيل وتشطيب المجمع الذي إذ سيخصص مبنى (C) وجزءا من مبنى (B) لوزارة المالية، ومبنى (A) وجزءا من مبنى (B) لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واستمع أبو السمن خلال جولته الميدانية من القائمين على المشروع الى إيجاز عن المشروع والوقوف عند المعيقات التي واجهت العمل.
وبلغت قيمة المشروع الاجمالية الذي نفذ من خلال عطائين منفصلين نحو 43 مليون دينار.
- -(بترا)
م ح/ن ح/ ع ط
07/02/2024 19:10:11
MENAFN08022024000117011021ID1107826987
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