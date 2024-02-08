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وزير الأشغال يتفقد مشروع مجمع المالية

2/8/2024 4:48:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مبنى مجمع وزارة المالية والدوائر التابعة لها الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90 بالمئة.
ويقع المجمع الذي سيضم عند انهائه مباني وزارة المالية، وضريبة الدخل والمبيعات، على قطعة أرض قرب مبنى وزارة الداخلية بمساحة تزيد على 15 دونما.
ويتألف من 3 مبانٍ بارتفاع 14 طابقا لكل مبنى، 4 طوابق تسوية، و10 فوق منسوب الأرض بمساحة بناء إجمالية 99 ألف متر مربع.
ويجري العمل حاليا في المشروع على تأهيل وتشطيب المجمع الذي إذ سيخصص مبنى (C) وجزءا من مبنى (B) لوزارة المالية، ومبنى (A) وجزءا من مبنى (B) لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واستمع أبو السمن خلال جولته الميدانية من القائمين على المشروع الى إيجاز عن المشروع والوقوف عند المعيقات التي واجهت العمل.
وبلغت قيمة المشروع الاجمالية الذي نفذ من خلال عطائين منفصلين نحو 43 مليون دينار.
- -(بترا)
م ح/ن ح/ ع ط
07/02/2024 19:10:11

MENAFN08022024000117011021ID1107826987

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