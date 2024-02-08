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الحسن بن طلال يهنئ الملك بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية

2/8/2024 4:48:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال في رسالة رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية ملكا للبلاد، وحمله الأمانة بكل جدارة واستحقاق.
وتمنى سموه لجلالة الملك ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
وفيما يلي نص الرسالة:
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب الجلالة الهاشمية وابن أخي العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أهنئكم بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على توليكم سلطاتكم الدستورية ملكا للبلاد، وحملكم الأمانة بكل جدارة واستحقاق، ورفع راية الأردن عالية، ووضعه في المكانة التي يستحق بين الأمم.
لقد شهد الأردن في عهدكم الميمون، يا صاحب الجلالة تطورات وانجازات يشهد لها الجميع على كافة الصعد، سائرين على خطى والدكم الحسين طيّب الله ثراه، باني الأردن ونهضته.
نسأل الله لكم ولوليّ عهدكم البار، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
الحسن بن طلال
في عمان 25 رجب سنة 1445هجرية
الموافق 6 شباط سنة 2024 ميلادية
--(بترا)
م خ/ ن ح/رق
07/02/2024 18:18:00

MENAFN08022024000117011021ID1107826986

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