الحسن بن طلال يهنئ الملك بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال في رسالة رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية ملكا للبلاد، وحمله الأمانة بكل جدارة واستحقاق.
وتمنى سموه لجلالة الملك ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
وفيما يلي نص الرسالة:
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب الجلالة الهاشمية وابن أخي العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أهنئكم بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على توليكم سلطاتكم الدستورية ملكا للبلاد، وحملكم الأمانة بكل جدارة واستحقاق، ورفع راية الأردن عالية، ووضعه في المكانة التي يستحق بين الأمم.
لقد شهد الأردن في عهدكم الميمون، يا صاحب الجلالة تطورات وانجازات يشهد لها الجميع على كافة الصعد، سائرين على خطى والدكم الحسين طيّب الله ثراه، باني الأردن ونهضته.
نسأل الله لكم ولوليّ عهدكم البار، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
الحسن بن طلال
في عمان 25 رجب سنة 1445هجرية
الموافق 6 شباط سنة 2024 ميلادية
--(بترا)
م خ/ ن ح/رق
07/02/2024 18:18:00
MENAFN08022024000117011021ID1107826986
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