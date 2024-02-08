(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 8 فبراير 2024: حافظت "تبريد"، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الرائدة عالميًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، على تصنيفها في "درجة الاستثمار" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني؛ حيث حافظت على تصنيف Baa3 في تقرير وكالة "موديز" المنشور بتاريخ 21 ديسمبر 2023، وتصنيف BBB في افصاح وكالة "فيتش" الصادر بتاريخ 29 يناير 2024.
"موديز" و"فيتش" تعدّان من أهمّ وكالات التصنيف الائتماني المرموقة في العالم، والتي يلجأ إليها المستثمرون العالميون لتحديد المؤسسات الأكثر احتمالاً لتحقيق عوائد مالية جيدة،مع انخفاض احتمالية التخلف عن السداد. وتوفر التقارير التي تنشرها "موديز" و"فيتش" تحليلات واضحة وغير متحيزة حول الأوضاع المالية للشركات وتوقعاتها المستقبلية، وأشارت كلتا الوكالتين إلى مكانة "تبريد" القوية واستقرارها في السوق، وإلى توقعات التدفقات النقدية العالية فيها،( بفضل عقودها طويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى 25 عامً)، إلى جانب سيولتها النقدية القوية.
وبهذا الصدد، قال عادل الواحدي، المدير المالي التنفيذي لشركة "تبريد":"تؤكد تصنيفات "موديز" وفيتش" على مرونة "تبريد" في مواجهة أوضاع الأسواق المضطربة. فعلى مدى 25 عاماً، رسّخنا مكانتنا الرائدة في قطاع المرافق الحيوية؛ حيث نمت محفظتنا وتوسعت بصورة فاقت كل التقديرات. وتحظى تجربة "تبريد" وخبرتها وإنجازاتها المبتكرة في مجال تبريد المناطق بسمعة عالمية، كما يستفيد مستثمرونا على الدوام من نهجنا الحذر والمدروس في تحقيق النموّ، وذلك عبر تحقيق عوائد جيدة تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة عاماً بعد عام".
وأكّد الواحدي: "يُعتبر الاستقرار من السمات الرئيسية لدينا في "تبريد"، وبينما تعزز توقعات التدفقات النقدية القوية مكانتنا المرموقة باعتبارنا مستثمرين مسؤولين، نحرص على تقييم كلّ فرصة بحسب مزاياها ومخاطرها، ولا نتردد أبداً في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية مستثمرينا".
وأضاف الواحدي: "شكّل التوسع على المستوى الدولي جزءاً مهماً من استراتيجية "تبريد" طويلة الأمد؛ عملياتنا التشغيلية الحالية تغطي ستة بلدان على الصعيدين المحلي والعالمي، ولدينا خطط لتوسيع محفظتنا الاستثمارية عبر دخول مناطق جديدة في الوقت المناسب والظروف الملائمة. وفي ظلّ الطلب المتزايد على التبريد المستدام في بعض البلدان، تترسخ مكانة "تبريد" كونها الشريك المفضل والأنسب في مجال تبريد المناطق، حيث تعتبر الاستدامة جزءًا أساسياً من نهج الشركة، كما تعتبر تصنيفاتنا القوية حسب "موديز" و"فيتش" دليلاً إضافياً على سلامة نهجنا لتحقيق النمو المستدام".
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