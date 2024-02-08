سانت ريجيس دبي، النخلة يحصد مجموعة من جوائز فوربس 2024 المرموقة من "Forbes Travel Guide"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "Forbes Travel Guide"، النظام العالمي الوحيد المختص بتصنيف الفنادق الفاخرة والمطاعم والنوادي الصحية والرحلات البحرية الراقية، نتائج جوائز 2024، حيث منح فندق سانت ريجيس دبي، النخلة الجائزة المتميزة الخمس نجوم، في حين حصل إيريديوم سانت ريجيس سبا على تصنيف أربع نجوم، ويمكن الاطلاع على غيرها من الجهات التي نالت تكريمًا من خلال الموقع الإلكتروني ForbesTravelGuide.com.
وأُعزي نيل الفندق لهذا التكريم المرموق لكونه وجهة مثالية وخدمة متميزة لرواد نمط الحياة الفاخرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والبارات وصالات اللاونج الراقية ومنها، سانت ريجيس بار، ومطعم "رويا" الذي وقع عليه اختيار دليل ميشيلان لعام 2023، ونادي "كيما بيتش" الشاطئي الذي يقدم لضيوفه مزيجًا ما بين الروح المتوسطية النابضة بالحياة والأجواء اليونانية الرائعة على أراضي دبي الساحرة.
علاوةً على ما سبق، يحتضن الفندق أحد أبرز الوجهات العالمية لتناول الطعام في سانت ريجيس غاردنز ، وتضم حدائق سانت ريجيس العديد من المطاعم العالمية الحائزة على نجوم ميشيلان والتي أنشأها كبار الطهاة المعروفين على مستوى العالم، وتعد فكرة الشرفة المفتوحة دليلًا على التزام سانت ريجيس دبي، النخلة بوضع لمساته الخاصة على المشهد العام للتجارب الذوقية، وحرصه على منح ضيوفه تجارب راقية تجمع ما بين الفخامة والابتكار والنكهات الرائعة.
كما يتمتّع فندق سانت ريجيس دبي النخلة بموقع استراتيجي مميز، فهو على اتصال بأبرز معالم جزيرة النخلة مثل نخيل مول، وبالم مونوريل ومنصة المشاهدة التي ترتفع مسافة 240 متر عن سطح الأرض وهي "فيو أت ذا بالم".
وأعرب السيد مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة، عن سعادته بهذا التكريم بقوله: " يسعدنا ويشرفنا أن يتم تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة من " Forbes Travel Guide 5Star Awards" لعام 2024 عن فندق سانت ريجيس دبي النخلة، وحصول إيريديوم سانت ريجيس سبا على تصنيف أربع نجوم لعام 2024 وفقًا له"
وتابع حديثه بالقول: " إنّ هذا الإنجاز ما هو إلا دليلٌ وشهادةٌ على التزامنا الثابت بالتميز وتفاني فريقنا منقطع النظير. ونحن ممتنون للغاية لموقع " Forbes Travel Guide" على هذا التقدير الكريم وللدعم المستمر الذي يقدمه لنا ضيوفنا المخلصين. تحفزنا هذ الجوائز المرموقة على تقديم خدماتٍ لا تضاهى وتجارب لا تنسى".
يُذكر أنّ " Forbes Travel Guide"يحظى بشهرةٍ عالميةٍ واسعة بوصفه أبرز الجهات المتابعة للتميز في مجال الضيافة، ويعد سانت ريجيس دبي، النخلة وإيريديوم سانت ريجيس سبا هي أحدث الإضافات إلى قائمة تصنيف النجوم السنوية اللامعة.
ومن جانبها، قالت السيدة أماندا فريزير، رئيسة التصنيف لدى " Forbes Travel Guide ": " تعكس جوائز ستار لهذا العام الزيادة المتوقعة في الطلب على تجارب السفر الأكثر جاذبيةً وإثارة".
وأضافت: "إنّهم يقدمون أفضل ما لديهم ويعيدون تصور مستقبل الفخامة من حيث التصميم والتجارب الذوقية والرفاهية. يتضمن الفائزون لعام 2024 الكثير من الوجهات الخاصة التي يمكن زيارتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد شهدت هذه المنطقة زيادةً في عدد الوجهات المدرجة منها في القائمة. ويسعدنا الإشادة بجميع الفائزين لعام 2024 لاستمرارهم في تقديم تجارب جديدة للضيوف".
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