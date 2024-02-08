قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة البستنة والمحاصيل في الجامعة الأردنية.
كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات ماجستير التقنيات الحيوية الزارعية، وبكالوريوس تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراة، الأراضي والمياه والبيئة في الجامعة الأردنية.
ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس اللغات الأوروبية/الفرنسية والإنجليزية والترجمة في جامعة مؤتة، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص ماجستير اللغويات التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس معلم صف، وارشاد وصحة نفسية، وماجستير ودكتوراه ارشاد نفسي تربوي، وبكالوريوس وماجستير تربية خاصة، وماجستير مناهج وأساليب تدريس عامة، وتكنولوجيا التعليم في جامعة مؤتة.
كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص للتخصصات بكالوريوس الهندسة الكيميائية، وماجستير الهندسة الكيميائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية وآدابها، وبكالوريوس التاريخ، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة عجلون الوطنية.
وأقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس القانون، والتربية المهنية، والرياضيات في جامعة إربد الأهلية.
وأقر المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال، وبكالوريوس ذكاء الأعمال في جامعة جدارا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، وبكالوريوس اللغة الانجليزية/ الترجمة في جامعة جرش، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها والترجمة، وماجستير اللغويات التطبيقية في جامعة عمان العربية.
ووافق المجلس أيضا، على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والاعتماد الخاص لماجستير الصناعة الدوائية في جامعة الزرقاء، واستمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة البترا، ودبلوم عالي تقنيات التعامل مع المواد الخطرة في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، ودبلوم متوسط فنون الطهي في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، والتمريض المشارك والعلوم الجمركية والضريبية في كلية القادسية، والقبالة، والتخدير والانعاش، والمراقبة الصحية، والتعقيم، في كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية نسيبة المازنية للتمريض.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لدبلوم متوسط هندسة الاتصالات الجوية، وصيانة طائرات، والتسويق الإلكتروني، والضيافة في الطيران والسياحة، في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.
--(بترا)
أ ر/ن ح/رق
07/02/2024 18:05:50
MENAFN08022024000117011021ID1107826982
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