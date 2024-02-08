قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة البستنة والمحاصيل في الجامعة الأردنية.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات ماجستير التقنيات الحيوية الزارعية، وبكالوريوس تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراة، الأراضي والمياه والبيئة في الجامعة الأردنية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس اللغات الأوروبية/الفرنسية والإنجليزية والترجمة في جامعة مؤتة، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص ماجستير اللغويات التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس معلم صف، وارشاد وصحة نفسية، وماجستير ودكتوراه ارشاد نفسي تربوي، وبكالوريوس وماجستير تربية خاصة، وماجستير مناهج وأساليب تدريس عامة، وتكنولوجيا التعليم في جامعة مؤتة.

كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص للتخصصات بكالوريوس الهندسة الكيميائية، وماجستير الهندسة الكيميائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية وآدابها، وبكالوريوس التاريخ، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة عجلون الوطنية.

وأقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس القانون، والتربية المهنية، والرياضيات في جامعة إربد الأهلية.

وأقر المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال، وبكالوريوس ذكاء الأعمال في جامعة جدارا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، وبكالوريوس اللغة الانجليزية/ الترجمة في جامعة جرش، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها والترجمة، وماجستير اللغويات التطبيقية في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس أيضا، على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والاعتماد الخاص لماجستير الصناعة الدوائية في جامعة الزرقاء، واستمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة البترا، ودبلوم عالي تقنيات التعامل مع المواد الخطرة في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، ودبلوم متوسط فنون الطهي في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، والتمريض المشارك والعلوم الجمركية والضريبية في كلية القادسية، والقبالة، والتخدير والانعاش، والمراقبة الصحية، والتعقيم، في كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية نسيبة المازنية للتمريض.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لدبلوم متوسط هندسة الاتصالات الجوية، وصيانة طائرات، والتسويق الإلكتروني، والضيافة في الطيران والسياحة، في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.

--(بترا)

أ ر/ن ح/رق

07/02/2024 18:05:50