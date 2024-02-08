منح دراسية من جمهورية كوريا لدرجة البكالوريوس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية لدرجة البكالوريوس مقدمة من معهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية كوريا للعام الجامعي 2024-2025، في تخصصات (علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الذكاء الاصطناعي) وغيرها من التخصصات.
وبحسب بيان للوزارة فإن شروط التقديم، حصول الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL، أو IELTS، مشيرة إلى أن المنحة الدراسية تغطي الرسوم الدراسية، وتأمين طبي، ووجبات طعام، وراتب شهري، والسكن، ورحلة طيران لمرة واحدة فقط.
ويشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلال فترة التحاقه بالدراسة عن (3/4.5)، والالتزام بـ"تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني (، حيث ينتهي التقديم في 15 شباط الحالي، ودعت للاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة، زيارة موقع الجامعة الإلكتروني (
--(بترا)
أ ر/م ف/ف ق
07/02/2024 17:57:27
MENAFN08022024000117011021ID1107826981
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