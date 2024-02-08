منح دراسية من جمهورية كوريا لدرجة البكالوريوس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية لدرجة البكالوريوس مقدمة من معهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية كوريا للعام الجامعي 2024-2025، في تخصصات (علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الذكاء الاصطناعي) وغيرها من التخصصات.

وبحسب بيان للوزارة فإن شروط التقديم، حصول الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL، أو IELTS، مشيرة إلى أن المنحة الدراسية تغطي الرسوم الدراسية، وتأمين طبي، ووجبات طعام، وراتب شهري، والسكن، ورحلة طيران لمرة واحدة فقط.

ويشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلال فترة التحاقه بالدراسة عن (3/4.5)، والالتزام بـ"تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني (، حيث ينتهي التقديم في 15 شباط الحالي، ودعت للاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة، زيارة موقع الجامعة الإلكتروني (

--(بترا)

أ ر/م ف/ف ق

07/02/2024 17:57:27