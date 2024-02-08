أمين عام الاتصال الحكومي: الإعلام شهد تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن الأردن ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حقق مزيدا من الإنجازات في مختلف المجالات رغم التحديات الكبرى التي واجهت المملكة بفعل الظروف التي مرت بها المنطقة إقليميًا، إضافة إلى مواقف الأردن الثابتة من القضية الفلسطينية.
واستعرض النوايسة خلال مداخلة هاتفية على الإذاعة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وذكرى الوفاء والبيعة اليوم الأربعاء، التطور الذي شهده قطاع الإعلام في عهد جلالة الملك.
وقال إن عدد المحطات الإذاعية أصبح 39 إذاعة، و20 قناة تلفزيونية، وهناك 216 مؤسسة للنشر والإعلان، و18 صحيفة ورقية، و57 مطبوعة ورقية متخصصة، وما يزيد على 130 موقعا إلكترونيا إخباريا، علاوة على إنشاء المدينة الإعلامية الأردنية عام 2001 ، والهيئة الملكية للأفلام عام 2003، وتأسيس معهد الإعلام الأردني عام 2013، وإنشاء هيئة الإعلام لتصبح الخلف القانوني لدائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع عام 2014، وإنشاء وزارة الاتصال الحكومي عام 2022 .
وأشار النوايسة إلى ورقة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتحديث التشريعات الناظمة للإعلام، لتتماشى مع مسيرة الإصلاح السياسي، بحيث تستطيع الأحزاب والقوى السياسية التي ستحصل على ترخيص بموجب قانون الأحزاب السياسية عام 2022، أن يكون لديها مطبوعاتها الصحفية وأدواتها الإعلامية لتقدم برامجها المتعلقة بحياة المواطنين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التشريعات الإعلامية في الأردن، تعد مرجعية للعديد من الدول في المنطقة.
واختتم النوايسة مداخلته بالقول إن الأردن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يسير إلى مزيد من التقدم والبناء في مختلف الصعد.
--(بترا)
هـ أ/ف م/رق
07/02/2024 17:56:06
MENAFN08022024000117011021ID1107826980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.