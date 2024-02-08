أمين عام الاتصال الحكومي: الإعلام شهد تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن الأردن ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حقق مزيدا من الإنجازات في مختلف المجالات رغم التحديات الكبرى التي واجهت المملكة بفعل الظروف التي مرت بها المنطقة إقليميًا، إضافة إلى مواقف الأردن الثابتة من القضية الفلسطينية.

واستعرض النوايسة خلال مداخلة هاتفية على الإذاعة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وذكرى الوفاء والبيعة اليوم الأربعاء، التطور الذي شهده قطاع الإعلام في عهد جلالة الملك.

وقال إن عدد المحطات الإذاعية أصبح 39 إذاعة، و20 قناة تلفزيونية، وهناك 216 مؤسسة للنشر والإعلان، و18 صحيفة ورقية، و57 مطبوعة ورقية متخصصة، وما يزيد على 130 موقعا إلكترونيا إخباريا، علاوة على إنشاء المدينة الإعلامية الأردنية عام 2001 ، والهيئة الملكية للأفلام عام 2003، وتأسيس معهد الإعلام الأردني عام 2013، وإنشاء هيئة الإعلام لتصبح الخلف القانوني لدائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع عام 2014، وإنشاء وزارة الاتصال الحكومي عام 2022 .

وأشار النوايسة إلى ورقة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتحديث التشريعات الناظمة للإعلام، لتتماشى مع مسيرة الإصلاح السياسي، بحيث تستطيع الأحزاب والقوى السياسية التي ستحصل على ترخيص بموجب قانون الأحزاب السياسية عام 2022، أن يكون لديها مطبوعاتها الصحفية وأدواتها الإعلامية لتقدم برامجها المتعلقة بحياة المواطنين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التشريعات الإعلامية في الأردن، تعد مرجعية للعديد من الدول في المنطقة.

واختتم النوايسة مداخلته بالقول إن الأردن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يسير إلى مزيد من التقدم والبناء في مختلف الصعد.

--(بترا)

هـ أ/ف م/رق

07/02/2024 17:56:06