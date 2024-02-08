مديرية الأمن العام تدعو إلى الاستخدام الآمن للمدافئ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- جددت مديرية الأمن العام، تحذيراتها من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، خاصة في ظل تدني درجات الحرارة والاستخدام المتزايد لهذه الوسائل، ووقوع الحوادث الناجمة عنها.

ودعت المديرية، اليوم الأربعاء، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وتركها مشتعلة أو تركها مشتعلة بوجود الأطفال دون رقابة أشخاص بالغين.

ودعت المواطنين الى اتباع جملة من الإرشادات، عند استخدام المدافئ على اختلاف أنواعها من أهمها تجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، لأن مثل هذه الممارسات تسبب حوادث الاختناق التي تعد أكثر مسببات الوفاة من بين حوادث المدافئ.

كما دعت المديرية الى عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها؛ أو وضع المدافئ في أماكن غير مناسبة، أو بالقرب من الأثاث القابل للاشتعال، لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الحرائق.

كما أكدت أهمية تفقد صيانة المدافئ وقطعها مثل الخراطيم الواصلة بين الأسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

--(بترا)

ل م/ ن ح/رق

07/02/2024 17:52:02