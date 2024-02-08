مذكرة تعاون بين جيدكو ومنشآت السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إن المذكرة تشمل برامج لتطوير البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتبادل الأنشطة، وتنظيم برامج مشتركة بدعم التكامل بين المنشآت في كلا البلدين.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، ومحافظ عام الهيئة سامي الحسيني، جاءت على هامش منتدى الصندوق السعودي للاستثمارات العامة في الرياض، الذي زاره وفد اقتصادي أردني، في ختام جولة اقتصادية خليجية، بتنظيم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل التابع لها.

على صعيد متصل، أعلن رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبد الرحمن الذكير، أن الهيئة تستكمل الإجراءات الرسمية لتوقيع مذكرة تعاون مع جيدكو، للاستفادة من خبراتها في برامج زيادة تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

وخلال جولة الوفد في السعودية، الذي ضم عدداً من مدراء وممثلي مؤسسات اقتصادية أردنية، أكد رئيس جمعية الريادة رئيس اتحاد الشركات الناشئة السعودية، الأمير فهد بن منصور آل سعود، أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الشباب الرياديين في كلا البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات، مثل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والسياحة البيئية والمشاريع البيئية.

فيما أبدى نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني، استعداد الصندوق للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية في الأردن.

وعرض مدير مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الهولندية، المهندس زيد النسور، إنجازات المشروع الذي وفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تحسين المعيشة للأسر الريفية في المحافظات، وتقديم خدمات المشروع إلى ما يزيد على 13 ألف أسرة، مبدياً استعداد المشروع للتوسع وإقامة شراكات إقليمية ودولية مع مختلف الصناديق التمويلية الإقليمية والدولية.

وأشار مدير أسواق العثيم الاستثمارية، مشعل بن عميرة، إلى نيتهم الاستثمار في الأردن قريباً، من خلال فتح فروع للشركات التابعة لها.

واتفق ممثلو جمعية مصدري الخضار والفواكه، خلال اجتماع مع مسؤولي أسواق العثيم والإدارة الإقليمية لمجموعة أسواق التميمي، على زيادة حجم الصادرات من المنتوجات الزراعية الأردنية إلى السوق السعودية.

وعرض كل من مدير شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، ومدير صندوق التنمية والتشغيل، منصور وريكات، ومراقب عام الشركات، وائل العرموطي، نبذة عن مؤسساتهم، ودورها في دعم المشاريع وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ووجود بنية تحتية في مختلف المدن الصناعية لإنشاء مصانع حديدة، تنتج قيمة مضافة عالية وقابلة للتصدير.

بدوره أكد السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات، انطلاقاً من حرص وتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز العلاقات بين مختلف المؤسسات في كلا البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

--(بترا)

ع ن/ ف م

07/02/2024 17:50:46