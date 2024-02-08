مذكرة تعاون بين جيدكو ومنشآت السعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إن المذكرة تشمل برامج لتطوير البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتبادل الأنشطة، وتنظيم برامج مشتركة بدعم التكامل بين المنشآت في كلا البلدين.
وأشارت إلى أن الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، ومحافظ عام الهيئة سامي الحسيني، جاءت على هامش منتدى الصندوق السعودي للاستثمارات العامة في الرياض، الذي زاره وفد اقتصادي أردني، في ختام جولة اقتصادية خليجية، بتنظيم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل التابع لها.
على صعيد متصل، أعلن رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبد الرحمن الذكير، أن الهيئة تستكمل الإجراءات الرسمية لتوقيع مذكرة تعاون مع جيدكو، للاستفادة من خبراتها في برامج زيادة تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.
وخلال جولة الوفد في السعودية، الذي ضم عدداً من مدراء وممثلي مؤسسات اقتصادية أردنية، أكد رئيس جمعية الريادة رئيس اتحاد الشركات الناشئة السعودية، الأمير فهد بن منصور آل سعود، أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الشباب الرياديين في كلا البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات، مثل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والسياحة البيئية والمشاريع البيئية.
فيما أبدى نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني، استعداد الصندوق للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية في الأردن.
وعرض مدير مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الهولندية، المهندس زيد النسور، إنجازات المشروع الذي وفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تحسين المعيشة للأسر الريفية في المحافظات، وتقديم خدمات المشروع إلى ما يزيد على 13 ألف أسرة، مبدياً استعداد المشروع للتوسع وإقامة شراكات إقليمية ودولية مع مختلف الصناديق التمويلية الإقليمية والدولية.
وأشار مدير أسواق العثيم الاستثمارية، مشعل بن عميرة، إلى نيتهم الاستثمار في الأردن قريباً، من خلال فتح فروع للشركات التابعة لها.
واتفق ممثلو جمعية مصدري الخضار والفواكه، خلال اجتماع مع مسؤولي أسواق العثيم والإدارة الإقليمية لمجموعة أسواق التميمي، على زيادة حجم الصادرات من المنتوجات الزراعية الأردنية إلى السوق السعودية.
وعرض كل من مدير شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، ومدير صندوق التنمية والتشغيل، منصور وريكات، ومراقب عام الشركات، وائل العرموطي، نبذة عن مؤسساتهم، ودورها في دعم المشاريع وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ووجود بنية تحتية في مختلف المدن الصناعية لإنشاء مصانع حديدة، تنتج قيمة مضافة عالية وقابلة للتصدير.
بدوره أكد السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات، انطلاقاً من حرص وتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز العلاقات بين مختلف المؤسسات في كلا البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
--(بترا)
ع ن/ ف م
07/02/2024 17:50:46
MENAFN08022024000117011021ID1107826978
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