أوقاف الكورة تحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الكورة ، اليوم الأربعاء، في بلدية برقش، بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان .

وقال متصرف اللواء الدكتور باسم الخلايلة، إن اسبوع الوئام بين الأديان، يأتي تأكيدا على السنة الهاشمية الراسخة التي اثمرت نسيجا مجتمعيا يعتبر أنموذجا عالميا في البعد عن التطرف وضمان العيش المشترك والمساواة في الحقوق والواجبات .

وأكد مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، أن إطلاق الأسبوع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان استجابة لمبادرة هاشمية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن سعي جلالته للدفاع عن الإسلام ونشر صورته البهية في السماحة والاعتدال، وذلك جنبا إلى جنب مع رسالة عمان التي أطلقها جلالته لإيضاح وسطية الإسلام ونبذه للتطرف والعنف واحترامه لاتباع الديانات الأخرى.

وقال إن العلاقة بين أتباع الديانات في الأردن تعتبر نموذجا يحتذى به ، تجسيدا للشرع الحنيف وسنة النبي عليه السلام الذي أرسى أسمى قيم الوئام والحقوق والواجبات من خلال وثيقة المدينة .

بدوره، أكد استاذ الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد الربابعة ، أن الدين الإسلامي، دين تسامح ومحبة وانفتاح على الديانات الأخرى، لافتا إلى أننا في الاردن أسرة واحدة كما ارادها جلالة الملك تطبيقا لتعاليم الدين الاسلامي في الوئام بين الاديان لتشكل عقيدة راسخة على أرض الواقع .

من جهته ، بين مدير مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، أن أسبوع الوئام بين الأديان مبادرة أردنية هاشمية بدأت من رسالة عمان ومبادرة " كلمة سواء " ، وأن نشر ثقافة الوئام والتعايش واجب نحمله جميعا خلف قيادتنا الهاشمية، مؤكدا أن الحالة الأردنية للوئام والتعايش ثمرة إرث منذ بداية انطلاق رسالة الإسلام السمحة والرسالة السماوية المسيحية.

وتحدث كل من رئيس بلدية برقش خالد الفقيه ورئيس بلدية دير ابي سعيد عادل بني عيسى ، حول أهمية الوئام بين الأديان، وتزامن المناسبة مع يوم الوفاء والبيعة ، لافتين إلى دور القيادة الهاشمية في بناء جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب وتعزيز قيم الحوار بين الأديان .

--(بترا)

أ غ / ف م/ف ق

07/02/2024 17:48:38