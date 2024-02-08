أوقاف الكورة تحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الكورة ، اليوم الأربعاء، في بلدية برقش، بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان .
وقال متصرف اللواء الدكتور باسم الخلايلة، إن اسبوع الوئام بين الأديان، يأتي تأكيدا على السنة الهاشمية الراسخة التي اثمرت نسيجا مجتمعيا يعتبر أنموذجا عالميا في البعد عن التطرف وضمان العيش المشترك والمساواة في الحقوق والواجبات .
وأكد مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، أن إطلاق الأسبوع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان استجابة لمبادرة هاشمية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن سعي جلالته للدفاع عن الإسلام ونشر صورته البهية في السماحة والاعتدال، وذلك جنبا إلى جنب مع رسالة عمان التي أطلقها جلالته لإيضاح وسطية الإسلام ونبذه للتطرف والعنف واحترامه لاتباع الديانات الأخرى.
وقال إن العلاقة بين أتباع الديانات في الأردن تعتبر نموذجا يحتذى به ، تجسيدا للشرع الحنيف وسنة النبي عليه السلام الذي أرسى أسمى قيم الوئام والحقوق والواجبات من خلال وثيقة المدينة .
بدوره، أكد استاذ الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد الربابعة ، أن الدين الإسلامي، دين تسامح ومحبة وانفتاح على الديانات الأخرى، لافتا إلى أننا في الاردن أسرة واحدة كما ارادها جلالة الملك تطبيقا لتعاليم الدين الاسلامي في الوئام بين الاديان لتشكل عقيدة راسخة على أرض الواقع .
من جهته ، بين مدير مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، أن أسبوع الوئام بين الأديان مبادرة أردنية هاشمية بدأت من رسالة عمان ومبادرة " كلمة سواء " ، وأن نشر ثقافة الوئام والتعايش واجب نحمله جميعا خلف قيادتنا الهاشمية، مؤكدا أن الحالة الأردنية للوئام والتعايش ثمرة إرث منذ بداية انطلاق رسالة الإسلام السمحة والرسالة السماوية المسيحية.
وتحدث كل من رئيس بلدية برقش خالد الفقيه ورئيس بلدية دير ابي سعيد عادل بني عيسى ، حول أهمية الوئام بين الأديان، وتزامن المناسبة مع يوم الوفاء والبيعة ، لافتين إلى دور القيادة الهاشمية في بناء جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب وتعزيز قيم الحوار بين الأديان .
--(بترا)
أ غ / ف م/ف ق
07/02/2024 17:48:38
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