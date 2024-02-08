الجامعة الأردنية تبرم اتفاقيات مع 5 جامعات تركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 5 جامعات تركية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس التعليم العالي التركي، ضم نائب رئيس المجلس الدكتور حسين كارامان، ورؤساء جامعات أنقرة، ومرمرة، واسطنبول التقنية، وحجي تبه، وغازي التركية.

ووقعت الجامعة اتفاقيات تبادل أكاديمي ضمن برنامج إيراسموس بلس مع جامعات" غازي، وأنقرة، وحجي تبه في مجال تبادل الطلبة والعاملين، وأبرمت مذكرتي تفاهم جامعتي اسطنبول التقنية، ومرمرة تؤطر لتدشين تعاون أكاديمي بين الجانبين.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، تطلع الجامعة لتطوير تعاونها مع نظيراتها التركية في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وتدريس اللغة التركية، مشيرا إلى ما يحظى به الطلبة الأتراك في الجامعة من عناية خاصة.

من جهته، قال الدكتور كارامان، إن مجلس التعليم العالي التركي، سيعمل ما في وسعه لدعم برنامج اللغة التركية في الجامعة الأردنية، مشيرا إلى أن نحو 8 آلاف أردني يدرسون حاليا في تركيا.

وأعرب رؤساء الجامعات التركية عن سعادتهم بهذا الزيارة، معربين عن أملهم بتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الطلبة، وإجراء البحوث في جميع التخصصات لدى الطرفين.

واطلع الوفد خلال اللقاء على عرض حول مركز اللغات وبرامجه خاصة برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، قدمته مساعد مدير مركز شؤون الطلبة الدكتورة علا الكايد، كما زار الزاوية التركية في كلية اللغات الأجنبية، ومتحفي التراث الشعبي والآثار.

--(بترا)

س ص/ ن ح/رق

07/02/2024 17:48:32