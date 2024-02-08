الجامعة الأردنية تبرم اتفاقيات مع 5 جامعات تركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 5 جامعات تركية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس التعليم العالي التركي، ضم نائب رئيس المجلس الدكتور حسين كارامان، ورؤساء جامعات أنقرة، ومرمرة، واسطنبول التقنية، وحجي تبه، وغازي التركية.
ووقعت الجامعة اتفاقيات تبادل أكاديمي ضمن برنامج إيراسموس بلس مع جامعات" غازي، وأنقرة، وحجي تبه في مجال تبادل الطلبة والعاملين، وأبرمت مذكرتي تفاهم جامعتي اسطنبول التقنية، ومرمرة تؤطر لتدشين تعاون أكاديمي بين الجانبين.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، تطلع الجامعة لتطوير تعاونها مع نظيراتها التركية في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وتدريس اللغة التركية، مشيرا إلى ما يحظى به الطلبة الأتراك في الجامعة من عناية خاصة.
من جهته، قال الدكتور كارامان، إن مجلس التعليم العالي التركي، سيعمل ما في وسعه لدعم برنامج اللغة التركية في الجامعة الأردنية، مشيرا إلى أن نحو 8 آلاف أردني يدرسون حاليا في تركيا.
وأعرب رؤساء الجامعات التركية عن سعادتهم بهذا الزيارة، معربين عن أملهم بتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الطلبة، وإجراء البحوث في جميع التخصصات لدى الطرفين.
واطلع الوفد خلال اللقاء على عرض حول مركز اللغات وبرامجه خاصة برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، قدمته مساعد مدير مركز شؤون الطلبة الدكتورة علا الكايد، كما زار الزاوية التركية في كلية اللغات الأجنبية، ومتحفي التراث الشعبي والآثار.
--(بترا)
س ص/ ن ح/رق
07/02/2024 17:48:32
MENAFN08022024000117011021ID1107826976
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