مستثمري غرب وشمال عمان: الجهود الملكية ساهمت بنمو وتطوير الاقتصاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- قال رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، محمد الجيطان، إن القيادة الحكيمة لجلالة الملك وجهوده ورؤيته، كانت سبيلاً لتعزيز مسار النمو والتطور الصناعي، والتي تحققت خلالها العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي، وساهمت في بناء اقتصاد وطني، مواكب للتطورات.
وأكد الجيطان في بيان اليوم الأربعاء، إهتمام جلالته العميق بالبيئة الاستثمارية ومساعيه لتعزيز وفتح آفاق التعاون المحلي والدولي، والانفتاح على الأسواق الخارجية، ليمهد للأردن طريقاً يصبح فيه مركزا إقليميا وعالمي ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة.
وأشار إلى أن اهتمام جلالته وسياسته الحكيمة، انعكستا على التطور الوطني، والازدهار الاقتصادي، ونهضة العديد من القطاعات الرئيسية فيه، خاصة القطاع الصناعي، الذي حقق سلسلة من النجاحات التي وصل فيها لآفاق واسعة، حيث تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك داخل أكثر من 148 سوقا حول العالم، لتسجل أعلى قيمة لها العام 2022 بما يزيد على 8.1 مليار دينار.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج وصل لمستويات متقدمة، جعلته قطاعاً استراتيجياً واعدا، وقائداً لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة، إذ يصل حجم إنتاج القطاع لأكثر من 18 مليار دينار سنوياً، وبقيمة مضافة تبلغ قرابة 7.33 مليار دينار خلال العام 2022، لتسهم بذلك بأكثر من 21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن "رؤية جلالته المستقبلية للصناعة الأردنية، مثلت دافعاً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، فقد وصل عدد المنشآت الصناعية حتى تاريخه إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في محافظات المملكة، وتشغّل أكثر من 268 ألف عامل، وبنسبة 21 بالمئة من القوى العاملة في المملكة".
وقال إن إيمان القيادة بأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، فتح المجال للقطاع الصناعي، مما جعله محط اهتمام ضمن الركائز الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي عوّلت عليه تأمين ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بقرابة 314 ألف عامل.
--(بترا)
ع ن/ف م/رق
07/02/2024 17:46:32
MENAFN08022024000117011021ID1107826975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.