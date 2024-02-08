مستثمري غرب وشمال عمان: الجهود الملكية ساهمت بنمو وتطوير الاقتصاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قال رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، محمد الجيطان، إن القيادة الحكيمة لجلالة الملك وجهوده ورؤيته، كانت سبيلاً لتعزيز مسار النمو والتطور الصناعي، والتي تحققت خلالها العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي، وساهمت في بناء اقتصاد وطني، مواكب للتطورات.

وأكد الجيطان في بيان اليوم الأربعاء، إهتمام جلالته العميق بالبيئة الاستثمارية ومساعيه لتعزيز وفتح آفاق التعاون المحلي والدولي، والانفتاح على الأسواق الخارجية، ليمهد للأردن طريقاً يصبح فيه مركزا إقليميا وعالمي ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة.

وأشار إلى أن اهتمام جلالته وسياسته الحكيمة، انعكستا على التطور الوطني، والازدهار الاقتصادي، ونهضة العديد من القطاعات الرئيسية فيه، خاصة القطاع الصناعي، الذي حقق سلسلة من النجاحات التي وصل فيها لآفاق واسعة، حيث تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك داخل أكثر من 148 سوقا حول العالم، لتسجل أعلى قيمة لها العام 2022 بما يزيد على 8.1 مليار دينار.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج وصل لمستويات متقدمة، جعلته قطاعاً استراتيجياً واعدا، وقائداً لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة، إذ يصل حجم إنتاج القطاع لأكثر من 18 مليار دينار سنوياً، وبقيمة مضافة تبلغ قرابة 7.33 مليار دينار خلال العام 2022، لتسهم بذلك بأكثر من 21.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن "رؤية جلالته المستقبلية للصناعة الأردنية، مثلت دافعاً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، فقد وصل عدد المنشآت الصناعية حتى تاريخه إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في محافظات المملكة، وتشغّل أكثر من 268 ألف عامل، وبنسبة 21 بالمئة من القوى العاملة في المملكة".

وقال إن إيمان القيادة بأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، فتح المجال للقطاع الصناعي، مما جعله محط اهتمام ضمن الركائز الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي عوّلت عليه تأمين ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بقرابة 314 ألف عامل.

--(بترا)

ع ن/ف م/رق

07/02/2024 17:46:32

