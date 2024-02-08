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عمل الأعيان تلتقي ممثلي مؤسسات مجتمع مدني

2/8/2024 4:47:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الاربعاء، مع ممثلي المؤسسات الاجتماعية والجمعيات التطوعية والخبراء والمختصين في الرعاية والحماية.
وقال العين مراد، إن اللقاء يأتي لمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وسماع وجهات النظر المختلفة للوصول إلى معرفة أوسع من خلال الخبرة المكتسبة في مجال الرعاية والحماية لتساعد في عملية التشريع بما يتواءم مع الفئات المستهدفة في القانون.
فيما استعرضت العين عبلة عماوي، دراسة أعدتها عن مشروع القانون، وأبرز مفاصله وأثره على الفئات المستهدفة.
وتحدث الحضور عن وجهات نظرهم حيال مشروع القانون، التي من شأنها أن تساعد لجنة الأعيان في مناقشاتها لمشروع القانون، مؤكدين أهمية اللقاء الذي جاء في صلب عملهم التطوعي وعلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في عملية تشريع القانون.
وحضر اللقاء، وزيرتا التنمية الاجتماعية السابقتان هالة لطوف، وريم ابو حسان، والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والمديرتان التنفيذيتان لجمعية قرى الاطفال الأردنية رنا الزعبي، ولـ"رشيد" للنزاهة والشفافية الدولية عبير المدانات.
كما حضره مساعد الأمين العام للشؤون الفنية للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، والمديرة التنفيذية في جمعية الحسين "مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل" اني مزاغوبيان، والمديرة التنفيذية لمركز العدالة للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، إضافة إلى ممثل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية رامي قويدر، وممثل منتدى الاستراتيجيات الأردني عمر الطويل، ومديرة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الاسرة نائلة الصرايرة، والخبيرة القانونية منار النبابتة.
--(بترا)
م ش/ن ح/رق
07/02/2024 17:52:51

MENAFN08022024000117011021ID1107826972

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