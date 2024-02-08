عمل الأعيان تلتقي ممثلي مؤسسات مجتمع مدني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الاربعاء، مع ممثلي المؤسسات الاجتماعية والجمعيات التطوعية والخبراء والمختصين في الرعاية والحماية.
وقال العين مراد، إن اللقاء يأتي لمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وسماع وجهات النظر المختلفة للوصول إلى معرفة أوسع من خلال الخبرة المكتسبة في مجال الرعاية والحماية لتساعد في عملية التشريع بما يتواءم مع الفئات المستهدفة في القانون.
فيما استعرضت العين عبلة عماوي، دراسة أعدتها عن مشروع القانون، وأبرز مفاصله وأثره على الفئات المستهدفة.
وتحدث الحضور عن وجهات نظرهم حيال مشروع القانون، التي من شأنها أن تساعد لجنة الأعيان في مناقشاتها لمشروع القانون، مؤكدين أهمية اللقاء الذي جاء في صلب عملهم التطوعي وعلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في عملية تشريع القانون.
وحضر اللقاء، وزيرتا التنمية الاجتماعية السابقتان هالة لطوف، وريم ابو حسان، والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والمديرتان التنفيذيتان لجمعية قرى الاطفال الأردنية رنا الزعبي، ولـ"رشيد" للنزاهة والشفافية الدولية عبير المدانات.
كما حضره مساعد الأمين العام للشؤون الفنية للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، والمديرة التنفيذية في جمعية الحسين "مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل" اني مزاغوبيان، والمديرة التنفيذية لمركز العدالة للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، إضافة إلى ممثل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية رامي قويدر، وممثل منتدى الاستراتيجيات الأردني عمر الطويل، ومديرة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الاسرة نائلة الصرايرة، والخبيرة القانونية منار النبابتة.
--(بترا)
م ش/ن ح/رق
07/02/2024 17:52:51
MENAFN08022024000117011021ID1107826972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.