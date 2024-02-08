مجموعة ايتوال تعلن عن خطط النمو لعام 2024 في كل أنحاء المنطقة

(MENAFN
- Tales & Heads) احتفت مجموعة ايتوال، المجموعة الرائدة في مجال بيع الأزياء الفاخرة بالتجزئة، اليوم بالذكرى الأربعين لتأسيسها وأعلنت عن خطط التوسع، بما في ذلك إطلاق ستة متاجر جديدة في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2024. ويركز النمو الاستراتيجي على تعزيز الشراكات الرئيسية مع دعم الجيل القادم من المواهب لتعزيز وجودها في مجال التجزئة الفاخرة على المستوى الإقليمي.
وفي هذا العام، ستفتتح مجموعة ايتوال متاجر جديدة في مواقع رئيسية في كل أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت. وترتكز خطط نمو المجموعة وتوسعها على الالتزام المستمر بالرقمنة والاستدامة وزيادة الاستثمار في منصات التجارة الإلكترونية واستمرار التعاون مع المصممين المحليين والعالميين. وتعكس هذه الجهود الخطة الأوسع للمجموعة لمضاعفة إيراداتها وقوتها العاملة خلال السنوات الخمس المقبلة والاستفادة من مشاريعها الحالية البالغ عددها 60 مشروعاً ومن مشاريعها القادمة.
وقالت إنجي شلهوب، مؤسِّسة ورئيسة مجموعة ايتوال: "عندما أطلقنا مجموعة ايتوال قبل 40 عاماً، لم تكن تجارة التجزئة للأزياء الفاخرة في المنطقة معروفة. أما اليوم، وبعد مرور أربعة عقود، فقد أصبح الخليج العربي أحد أكثر أسواق المنتجات الفاخرة نمواً وتطوّراً في العالم. أعتقد أن مجموعة ايتوال لعبت دوراً محورياً في هذا التطور حينما جلبت أهم الماركات العالمية فخامة إلى الشرق الأوسط خلال تلك السنوات الماضية، واستمرت في التعاون مع العلامات التجارية العالمية الفاخرة والمصممين الإقليميين".
وأضافت: " حقّقنا النجاح في مجموعة ايتوال عبر بناء علاقات لا مثيل لها مع عملائنا والاستثمار في شراكات دائمة مع العلامات التجارية والمصمّمين ممن يشاركوننا الالتزام بالابتكار وممن لديهم تقدير عميق للتصميم والحرفية والجماليات. وسيستمر هذا الزخم في عام 2024، عندما نخطط لزيادة الاستفادة من الشراكات الرئيسية، فهذا العام ليس مجرد احتفال بتاريخنا المشترك، ولكنه يمثل التزامنا بضمان استمرار النمو والحيوية في قطاع المنتجات الفاخرة في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع حضورنا الإقليمي وتوفير منصات للإبداع والابتكار للمواهب الناشئة".
ويمتد التزام مجموعة ايتوال إلى ما هو أبعد من بيئات البيع بالتجزئة المادية الفاخرة ليصل إلى منصات التجارة الرقمية والإلكترونية، إذا ما أخذنا في الاعتبار خطط توسيع حضورها عبر القنوات المتعددة في عام 2024، حيث تواصل المجموعة ابتكار تجارب جديدة في مجال التجارة الإلكترونية لزيادة التفاعل والانخراط مع عملائها. وتمثل الموضة المستدامة أولوية أخرى للمجموعة، كما يتضح ذلك من شراكاتها وعبر الشراكة مع المصممين للممارسات المستدامة. وفي هذا العام، ستواصل مجموعة ايتوال منح الأولوية للمشتريات من الشركاء والموردين الممتثلين لقواعد "ميثاق صناعة الأزياء"، وهو مبادرة عالمية تم إطلاقها في العام 2019 تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لصناعة الأزياء.
ومن المقرر أن يشكل عام 2024 علامة بارزة في تاريخ مجموعة ايتوال، بفضل التوسع الكبير والابتكار والالتزام الثابت بالرفاهية.
MENAFN08022024006689014951ID1107826972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.