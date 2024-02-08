الملك للأردنيين: الإنجاز الذي حققه الأردن بفضل جهودكم وهو لكل واحد منكم

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يخاطب الأردنيين بالذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة: نواصل معكم، بإذن الله، حمل الأمانة.

الملك بالذكرى الـ 25 لتسلمه سلطاته الدستورية: مصلحة شعبنا ووطننا قبل أي شيء وفوق كل شيء.

الملك مخاطبا الأردنيين: أنتم أهل العزم ومن أرض العزم ومنكم تأتي العزائم.

الملك للأسرة الأردنية: ما رأيت نفسي يوما إلا خادما للوطن وواحدا منكم.

الملك للأردنيين: فرحنا معا بالإنجاز وكنا جسدا واحدا في أصعب الظروف.

الملك: نستذكر والدي الحسين بكل اعتزاز ونتذكره قائدا وإنسانا وأخا وأبا لكل الأردنيين.

الملك: عاهدت الحسين أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة.

الملك للأردنيين: على العهد سرنا معكم ليبقى الأردن في المقدمة دوما صوتا للحق مهما كان الثمن وسندا أمينا لأشقائه وأمته.

الملك: على العهد سنبقى مع أشقائنا في فلسطين سندا قويا وعونا أمينا.

الملك: سنبقى معا على عهدنا بعزمنا وإصرارنا ووحدتنا.

الملك: على عهد الآباء ونهج بيتنا الهاشمي يسير ولدي الحسين ابنا وفيا وأخا مخلصا لأهله ملتزما بحب الوطن والانتماء إليه.





عمان 7 شباط (بترا)- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، كلمة للأردنيين بالذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

وقال جلالته إننا نستذكر بهذه المناسبة ربع قرن مضى من الإنجاز، "الذي تحقق بفضل جهودكم وهو لكل واحد منكم".

واستذكر جلالة الملك، في كلمته، الملك الراحل الحسين، طيب الله ثراه، وقال "لا تزال وصايا والدي ترشدني في خدمة الأردن،... فقد عاهدته أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة".

وأضاف جلالته "بإذن الله، نواصل معكم حمل الأمانة، فأنتم أهل العزم ومن أرض العزم، ومنكم تأتي العزائم".

وفيما يلي نص الكلمة المتلفزة لجلالته:



"بسم الله الرحمن الرحيم



أهلي وعزوتي أبناء وبنات الأردن العظيم،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قبل خمسة وعشرين عاما ودّعنا قائدا عظيما بنى الأردن بكل حكمة، وأرسى مسيرته في مراحل صعبة، كان همه أن يبقى الأردن عزيزا قويا بمؤسساته وبكل أبنائه وبناته، فكان له ما أراد.



رحم الله والدي الحسين، الذي رحل عنا مرتاح الضمير. نستذكره دوما بكل اعتزاز، قائدا وإنسانا وأخا وأبا لكل الأردنيين.



وبالنسبة لي أنا أخوكم عبدالله بن الحسين، لاتزال وصايا والدي وكلماته عندما حمّلني أمانة المسؤولية، في ضميري ووجداني، ترشدني في خدمة الأردن، وكنت طيلة هذه السنوات أبتغي رضا الله عز وجلّ، وأن يكون الحسين راضيا عني، فقد عاهدته أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة.



وما رأيت نفسي يوما إلا خادما للوطن وواحدا منكم، فرحنا معا بالإنجاز، وكنا جسدا واحدا في أصعب الظروف.



إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي،



تعلمنا من الحسين ومن الأجيال التي آمنت بهذا الحمى وأخلصت له، أن للأردن مكانته ودوره واحترامه في العالم، وعلى العهد سرنا معكم ليبقى الأردن في المقدمة دوما، صوتا للحق مهما كان الثمن، وسندا أمينا لأشقائه وأمته، يقدم فوق طاقاته دون منّةٍ، فأردن الخير والنور لا يخذل أهله.



ولكي يبقى الأردن قويا ونحمي مصالحنا الوطنية ونصون منجزاتنا التي بنيناها، سنبقى معا على عهدنا، بعزمنا وإصرارنا ووحدتنا، نتطلع دوما للمزيد من المنعة والازدهار، ومصلحة شعبنا ووطننا قبل أي شيء وفوق كل شيء.

وسنبقى مع أشقائنا في فلسطين، نبذل كل طاقاتنا من أجل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ونعمل بوضوح وتصميم ليحصلوا على حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني. وعلى العهد سنبقى معهم سندا قويا وعونا أمينا.



على العهد واصلنا معا مسيرة بناء الأردن الحديث في مطلع القرن الحادي والعشرين، وعلى العهد مضينا على إرث الحسين وأجيال البناة والمؤسسين، وعلى العهد نمضي بعون الله بمسؤولية لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل، نحو هدف وطني نسير فيه بثقة وتصميم، للتحديث في مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية.



وكما علمني الحسين، فلا مسعى عندي إلا رضا الله وراحة الضمير، ورفعة شأن كل الأردنيين والأردنيات، وأن تبقى راية الوطن مرفوعة عالية، يحميها نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية بقلوبهم وأرواحهم، ويحملها الأردنيون بصادق عهدهم وعظيم إنجازهم، ليبقى الأردن أولا دائما وأبدا.



وعلى عهد الآباء ونهج بيتنا الهاشمي، يسير ولدي الحسين، ابنا وفيا وأخا مخلصا لأهله، ملتزما بحب الوطن والانتماء إليه، حريصا على خدمة أردننا الغالي.

فيا أبناء الأردن وبناته يا وجوه الخير، أسلم على كل واحد منكم ونحن نستذكر بمناسبة اليوبيل ربع قرن مضى من الإنجاز الذي تحقق بفضل جهودكم وهو لكل واحد منكم.

وبإذن الله نواصل معكم حمل الأمانة، فأنتم أهل العزم ومن أرض العزم، ومنكم تأتي العزائم.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

--(بترا)





ف ق

07/02/2024 17:42:47