الأردن في ربع قرن .. مركز إقليمي للصناعات الغذائية والدوائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) - بات الأردُّنُّ مركزا إقليما للصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، بفعل الدعم المتواصل والمنهجية الوطنية والرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، إن الرؤى الملكية السامية الحكيمة على مدار تولي جلالته سلطاته الدستورية، جعلت المملكة مركزا إقليما لهذه الصناعات، حيث أولى جل عنايته لقطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية ما جعل المملكة تتقدم إلى هذه المرحلة التاريخية من النمو الذي تظهره المؤشرات العيانية .

وبين أن عدد مصانع الأدوية الأردنية وصل 30 مصنعا، تعمل على تصنع 4498 صنفا دوائيا محليا مسجلا، وتصدر إلى 65 سوقا عالميا، لما تحظى به من جودة وسمعة متميزة، بينما يتجاوز عدد المصانع الغذائية 2924 مصنعا تصدر منتجاتها إلى 96 سوقا عالميا.

وأشار إلى أنه بفضل تشجيع واهتمام جلالة الملك حقق الأردن مراكز متقدمة وسجل نجاحات خلال جائحة كورونا تفوقت في تحويل الأزمة إلى فرصة بعزيمة صلبة، حيث تم إيجاد 51 مصنعا للمعقمات و56 مصنعا للكمامات خلال ثلاثة شهور تصدر إلى عدة دول حول العالم، ما وضع الأردن على الخارطة العالمية في هذا المجال.

وأضاف مهيدات، أن الرؤية الملكية الاستباقية كانت سباقة في إدراج الأمن الغذائي والدوائي، ضمن الأولويات الوطنية المتقدمة منذ سنوات، وتنبهت مبكرا لأهميتهما، سواء من حيث تكثيف الجهود لتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، وأهميّة التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي، لغايات رفد السوق المحلي والتصدير.

وقال إن الرؤية الملكية اعتمدت على تحويل هذه القطاعات إلى أنموذج يحتذى به في المنطقة والإقليم وتنفيذا لهذه الرؤية والتوجيهات السامية تشكلت لجنة توجيهية عليا لتعزيز المنتجات الوطنية، انبثق عنها ثلاث لجان فرعية لتطوير الصناعات الدوائية واللوازم الطبية والتصنيع الغذائي، والتي انبثق عنها خطط لتسريع إجراءات اعتماد خطوط الإنتاج وتصنيف وتسجيل المستحضرات.

ووجّه جلالته كذلك، بإنشاء منظومة تضمن الحفاظ على الأمن الغذائي في الأردن، سواء من حيث تعزيز الإنتاج الغذائي والحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي آمن ومستدام ودعم الجهات الرقابية على الغذاء، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي مما وضع الأردن في مكان متقدم في هذا المجال وتحول الأردن إلى مركز إقليمي للغذاء، حيث سجلت صادرات قطاع الصناعة الغذائية الأردنية نموا متزايدا خلال الفترة الماضية بلغت معه قيمة صادرات الصناعة الغذائية 788 مليون دينار أردني خلال عام 2022.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، أدرجت القطاع الدوائي ضمن أولوياتها باعتباره قطاعا رائدا من حيث فرصه وآفاقه الواعدة القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي، حيث سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية نموا متزايدا خلال الفترة الماضية وصل معه عدد الأصناف الدوائية المصدرة خلال عام 2023 إلى 2480 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت إلى 616.3 مليون دينار.

ودأبت المؤسسة، حسب مهيدات، على ترجمة الرؤى الملكية السامية وكثفت جهودها في تبني العديد من المبادرات والبرامج ومنهجيات العمل المستمدة منها بما في ذلك الدعم المتواصل للقطاعات المذكورة واستطلاع احتياجاتها ميدانيا وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة معها لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية، وتعزيز صادراتها، وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها وتهيئة منظومة وبيئة رقابية وتنظيمية جاذبة ومنافسة وتذليل أي معيقات قد تواجهها، مشكلة تجربة أردنية متقدمة ورائدة على مستوى المنطقة وقصة نجاح يشار لها بالبنان ومرجعا ومصدرا لتقديم الخبرات والتدريب لنظيراتها من الهيئات الرقابية على الغذاء والدواء في دول المنطقة تجربة يحتذى بها في مواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية وتوسع هذه المظلة باستحداث فروع منتشرة في مختلف محافظات المملكة.

ووفقاً للرؤى الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، بصفتها من أهم المرتكزات التي تستند عليها المؤسسة عقدت المؤسسة مؤتمرها الدولي الثالث للدواء بعنوان "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي" مطلع شهر حزيران من العام 2023 لوضع تصور شامل لتعزيز نمو القطاع وتمكينه وتذليل المعيقات أمامه وتعزيز البيئة الاستثمارية وبحث آخر المستجدات التنظيمية محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال الرقابة على الدواء بما في ذلك سلاسل التوريد وتعزيز البحث والتطوير في الصناعة الدوائية وتحقيق الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة وسبل تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهة.

وقال مهيدات إن المبادرة التي أطلقتها المؤسسة، تشجع شركات الأدوية المحلية على تصنيع وتسجيل الأدوية التي قد تواجه نقصا محتملا في عملية توريدها للسوق المحلي من خلال توفير قائمة أدرجت ضمنها هذه الأدوية، ومنحت مزايا تحفيزية عند تقديم ملفات تسجيل الأدوية منها إعطاء أولوية في التسجيل وتقديم الاستشارات الفنية من قبل المؤسسة وذلك لغايات تحقيق الأمن الدوائي في المملكة بالتعاون مع قطاع الصناعة الدوائية الوطنية وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

--(بترا)

ع د/س ق/ف ق

07/02/2024 16:46:51