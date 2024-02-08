الملك يشهد مراسم رفع علم اليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- شهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر، اليوم الأربعاء، مراسم رفع علم "اليوبيل الفضي".

ويأتي رفع العلم في الذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالته سلطاته الدستورية التي تصادف في السابع من شباط، وإيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، والذي يصادف يوم التاسع من حزيران.

ولدى وصول جلالة الملك، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى باحة قصر رغدان، كان في استقباله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات.

بعد ذلك، عزفت الموسيقى السلام الملكي، واستعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبدأت مراسم رفع العلم بتسلم جلالة الملك علم اليوبيل الفضي من رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، فيما قام جلالته بتسليمه إلى أحد ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للتقدم بالعلم نحو السارية لرفعه، محاطا بالمشاة الصامتة من وحدة المراسم الملكية، وعزفت في هذه الأثناء موسيقى رفع العلم، ومن ثم سلام العلم.

واستُحدث العلم للتعبير عن الفخر والاعتزاز بمسيرة البناء والإنجاز التي شهدها ولا يزال يشهدها الوطن بقيادة جلالته.

وحضر مراسم رفع العلم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام.

كما حضرها كبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي.

ويتكون علم اليوبيل الفضي، الذي يأتي بنفس نسب وقياسات العلم الأردني، من شريط أفقي واحد، وباللون الأحمر العنابي (الأحمر الداكن) الذي يرمز للفداء والتضحية والمستمد من راية الهاشميين، ويتوسطه شعار اليوبيل الفضي.

--(بترا)

رق

07/02/2024 16:56:45