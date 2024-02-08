انطلاق المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) عمر الدهامشة- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، بحضور سمو الأميرة دينا مرعد.

وقال الدكتور الهواري، إن جلالة الملك أكد ضرورة إيجاد حلول سياسية لقضايا المنطقة، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كسبيل للأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

وأضاف خلال المؤتمر الذي تنظمه نقابة الأطباء الأردنية، والجمعية الطبية العربية الأميركية الوطنية، بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة، أن جلالة الملك عبر منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن موقف الأردن الثابت والواضح بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في غزة، من خلال المطالبة بالوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين الأبرياء، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي تخفف معاناتهم وضمان وصولها إليها.

وشدد الهواري على أن الموقف الأردني ترجم على أرض الواقع من خلال إرسال المستشفيات الميدانية إلى غزة وخانيونس، بالإضافة إلى نابلس، وإرسال مواد الإغاثة والمعدات والمستلزمات الطبية عبر جسر الملك الحسين ومعبر رفح، وتزويد المستشفيات الأردنية الميدانية بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر الإنزالات التي قامت بها طائرات سلاح الجو الملكي، بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأكد أن الكثيرين في قطاع غزة محرمون من حقهم في الصحة والعلاج، ويعانون من الجوع والجفاف وإعاقات جسدية ونفسية نتيجة تدمير القطاع الصحي نتيجة العدوان الغاشم.

وبين أن هذا القطاع يفتقر إلى البنية التحتية وفرص التدريب الكافية، وأن مرافقه التي نجت من القصف تعمل فوق طاقتها، وكثيرا ما تتعطل خدماتها الصحية لانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمسلتزمات الطبية، ما يعرض صحة السكان لأخطار متزايدة أكثر من ذي قبل.

ودعا الهواري إلى حشد جهود الجميع لإعادة إعمار القطاع الصحي ودعمه بسخاء، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى غزة دون عوائق، إلى جانب إعداد قوائم باحتياجات القطاع من بنية تحتية، وأجهزة ومعدات، ومستلزمات، وكوادر طبية مؤهلة توجيه الدعم بناء على هذه الاحتياجات، وبما يضمن استئناف المنشآت الحيوية والمستشفيات عملها لتقديم خدماتها للفلسطينيين في غزة.

بدوره، قال مدير الجمعية العربية الأميركية الدكتور عمر لطوف، إن الجمعية مستعدة للمشاركة في تقديم الدعم لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة الذي يعاني نقصا في الكوادر والمعدات والأجهزة والأدوية.

من جهته، أكد الدكتور جواد العناني من اللجنة المنظمة للمؤتمر، أهمية إعادة إعمار القطاع الطبي في غزة، وتشارك الجهات والمنظمات الدولية من نقابات وأطباء وجمعيات وهيئات في ذلك.

وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن المؤتمر هو الأول من نوعه ويناقش سبل إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة بعد العدوان الغاشم، مشيرا إلى تسجيل ألف طبيب لغايات التطوع في تقديم الخدمات الصحية لأهالي غزة.

من جهتها، قالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، حنان بلخي، في كلمة عن بعد، إن خطر المجاعة في غزة مرتفع، ويتزايد كل يوم في ظل استمرار إطلاق النار ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن المنظمة تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، رغم استعدادها لإرسال كوادر طبية إلى هناك لكنهم بحاجة إلى الحماية، وقرار لوقف إطلاق النار.

بدوره، قال رئيس لجنة برنامج المؤتمر، الرئيس المشارك لمبادرة إعمار القطاع الصحي في غزة ممثل جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، إن المؤتمر سيكون اللبنة الأولى لمبادرة إعادة الإعمار، ولفت إلى بدء العمل لتقييم أضرارالقطاع الصحي في غزة بالتعاون نقابة المهندسين الأردنيين، واتحاد المهندسين العرب لوضع مخططات لبناء وتحديد الكلف اللازمة لإعادة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والكليات الصحية التي تعرضت لأضرار بسبب العدوان.

وأكد أن حجم دمار في القطاع الصحي بغزة كبير، إذ دمر العدوان 30 من أصل 36 مستشفى، و53 مركزا صحيا و122 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى تدمير مركزي علاج مرضى السرطان.

وبين أن المؤتمر تشارك فيه 60 منظمة وجمعية وهيئة ونقابة مهنية ومنظمة دولية من 25 بلدا، بهدف حشد الدعم لتوفير الرعاية الصحية لأبناء القطاع، جراء العدوان عليهم.

وقال العميد سهل الحموري، مندوبا عن مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إن الخدمات الطبية الملكية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة دائما على استعداد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وعملت على ذلك من خلال المستشفى الميداني 76 الذي أنشئ في عام 2009 كأول مستشفى في القطاع بعد الحصار، والمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في قطاع غزة الذي أسس في نهاية العام الماضي في خانيونس، الذين يقدمان الخدمات للأشقاء في القطاع وتؤدي رسالتها القومية والإنسانية وتلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة كافة الممارسات الإسرائيلية التي تتخذها إسرائيل في التضييق على أصحاب الحق والأرض.

وأشار إلى أن المستشفيات الميدانية في غزة قدمت خدماتها لأكثر من 100 ألف مراجع، وأجرت نحو 19 ألف عملية جراحية، ومزودة في الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والأسرة وحاضنات الخدج، ويصلها التزويد عبر الإنزال الجوي من سلاح الجو الملكي الأردني، مبينا أن الخدمات الطبية الملكية ستقوم باستقبال المرضى في مدينة الحسين الطبية لمعالجة حالات الحروق، وصناعة الاطراف الاصطناعية.

يشار إلى أن المؤتمر يضم ورشات عمل متنوعة، وإطلاق مبادرة للتبرعات لإعمار القطاع الطبي بغزة، خاصة في وجود نحو 60 ألف أمرأة حامل، و10 الاف مريض سرطان، وانتشار الأوبئة بسبب المجاعة والتلوث، وعدم تلقي الأطفال إلى المطاعيم، وعدم القدرة في علاج مصابي الحرب.

--(بترا)





ع د/ن ح/رق

07/02/2024 16:41:32