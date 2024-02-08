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2640 طن خضار وفواكه وارادت السوق المركزي اليوم

2/8/2024 4:47:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2640طنا، منها 1744طن خضار، و680طن فواكه، و 216 طن ورقيات.
وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والبطاطا بين 30و 50، والبندورة بين 10و 20، والجزر بين 35و 50، والخيار بين 60و 90، والزهرة بين 6و 15، والليمون بين 30و 50، والموز البلدي بين 60و 100قرشا.
--(بترا)
رح/ف م/ف ق
07/02/2024 16:16:59

MENAFN08022024000117011021ID1107826957

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