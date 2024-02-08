2640 طن خضار وفواكه وارادت السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2640طنا، منها 1744طن خضار، و680طن فواكه، و 216 طن ورقيات.
وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والبطاطا بين 30و 50، والبندورة بين 10و 20، والجزر بين 35و 50، والخيار بين 60و 90، والزهرة بين 6و 15، والليمون بين 30و 50، والموز البلدي بين 60و 100قرشا.
--(بترا)
رح/ف م/ف ق
07/02/2024 16:16:59
MENAFN08022024000117011021ID1107826957
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