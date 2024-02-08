الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان قوة شراكتهما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أكد الأردن والاتحاد الأوروبي، قوة شراكتهما، واستعدادهما لزيادة تعاونهما في المسائل السياسية والأمنية والتجارية والتعاونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشراكة الثالثة عشرة الذي إنعقد في عمان أمس الثلاثاء، في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد والأردن، وأولويات الشراكة بين الجانبين للفترة 2021-2027 المعتمدة في حزيران/ 2022.

وشاركت في رئاسة الاجتماع، نائبة المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي روزماريا جيلي، والأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي .

واستعرضت لجنة الشراكة، الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي تميزت بالحوار السياسي المكثف على المستويات كافة، وتعميق التعاون في مجالات متعددة، وهو ما تجلى في الإلتزامات الجديدة التي تم التعهد بها خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بروكسل في 7 تشرين الثاني 2023.

وتبادل ممثلو الاتحاد والأردن، وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، واتفقوا على مواصلة العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأشاد الاتحاد الأوروبي، بدور الأردن الرائد في استضافة عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من سوريا، مؤكدا التزامه بمواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المملكة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، داعيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقا للمبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الجانبان، ضرورة ضمان التسليم الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.

كما أكدا، رفضهما الشديد لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو غير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية.

ودعا الأردن إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة لوقف الأعمال العدائية.

وشدد الجانبان على أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط، هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدا، أن السلام والأمن والنظام المتعدد الأطراف القائم على القوانين يقع في قلب شراكتهما الطويلة الأمد.

واستذكرا، قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة إي إس11/1 وإي إس11/2 بشأن أوكرانيا، اللذين صوتا لصالحهما، وأكدا مجدداً مبادئهما المشتركة بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية، وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الإنساني الدولي وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

كما أدان الطرفان، جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

و تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون والتحديات والمشاريع المقبلة في أولويات الشراكة الثلاث المتفق عليها في حزيران 2022.

وأكد الطرفان مجددًا، التزامهما بأجندة الإصلاح في المملكة وتقديم الاتحاد الأوروبي دعمه في هذا الصدد من خلال برامج مختلفة بما في ذلك الأجندة السياسية وأجندة حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى تحسين الوصول إلى التعليم، وانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء والابتكار وإيجاد فرص العمل.

واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص، حيث ستساعد لجنة الاستثمار الأوروبية الأردنية المقبلة، ومنتدى الأعمال في عمان على تعزيز هذه الشراكة.

وساهم الاجتماع في تحديد المزيد من فرص التعاون المحتملة لمعالجة التهديدات والتحديات المشتركة في مجال الأمن، والتبادل المثمر لوجهات النظر، لتمهيد الطريق أمام مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي والأردن المقرر عقده في بروكسل في الأشهر المقبلة على المستوى الوزاري.

--(بترا)

ص خ/ ف م/ف ق

07/02/2024 16:15:37