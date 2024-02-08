المبيضين: في ذكرى الوفاء والبيعة نحتفي بقيادتنا الحكيمة ونماذج البذل والعطاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين: "نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بما أكرمنا الله به من قيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي قدم فيها الأردن، صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم ينسحب الأردن من طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا".

وأضاف المبيضين خلال مداخلة هاتفية على برنامج "يوم جديد" على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999، كان دائما وفيًا لأسرته الأردنية وقضايا أمته العربية والإسلامية، وملاذا وقائدا لها وعنوانا لكبريائها وصمودها وعبورها من الأزمات.

ولفت إلى الازمات الكبيرة التي مر بها العالم والمنطقة منذ بداية الألفية الثالثة، من ضمنها أحداث 11 أيلول عام 2001، وتداعياتها في مختلف المجالات، وتغير الخطاب والمواجهة بين الغرب والشرق، إضافة إلى الحرب على العراق عام 2003، إلى جانب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم ظهور تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق جلالة الملك لأسبوع الوئام العالمي بين الأديان وقبلها رسالة عمان.

كما لفت إلى أن جلالة الملك كان صبورًا وأبًا وقائدًا خلال فترة ما يسمى الربيع العربي، واستطاع أن يجنب الأردن ما آلت إليه بعض الدول من فوضى ودمار "وكانت المملكة ملاذا لكل من أصابت بلاده الفوضى والاضطراب".

وحول القضية الفلسطينية، قال المبيضين إن الأردن سيبقى السند والداعم لقضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبينًا أن السنوات الخمس والعشرين الماضية شهدت العديد من الأحداث في فلسطين، من أبرزها، صفقة القرن وتداعياتها التي وقف الأردن ضدها، واستعادة الغمر والباقورة، إضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف-.

وبين أن المملكة وقفت ضد أزمة إغلاق أبواب المسجد الأقصى بقوة، لافتًا إلى أن الأردن سطر موقفا مشرفا وثابتا تجاه الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع والضفة الغربية.

وحول تطور الإعلام في عهد جلالته، قال المبيضين، إن هناك رؤية ملكية للإعلام إذ ألغيت وزارة الإعلام، ثم أصبح المجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعلام، مرورا بوجود وزير دولة لشؤون الإعلام، وصولا إلى إنشاء وزارة الاتصال الحكومي قبل عامين، والتي تسعى من خلال استراتيجيتها لضمان انسيابية تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، ونبذ الإشاعات والأخبار الكاذبة من خلال منصة "حقك تعرف"، إضافة إلى منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي يتواصل فيه الإعلام مع المسؤول، كاشفًا أن الوزارة تخطط لتعزيز التواصل مع المواطنين في الأرياف خلال الفترة المقبلة، عبر منصة يتحدثوا فيها لوسائل الإعلام باحترام ووعي ونقد بناء حول المواضيع والتحديات التي يواجههوها في مناطقهم.

وأشار إلى استراتيجية الوزارة التي عنوانها الأساسي التمكين والتواصل مع المواطنين، تتضمن تنظيم ندوات حوارية للنخب السياسية والإعلامية العربية التي تتحدث عن الأردن ودوره في المنطقة، إضافة إلى التواصل مع الإعلاميين الأردنيين الذين يعملون في خارج المملكة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بين المبيضين أن مشروع القانون في عهدة مجلس الأعيان بعد إقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أهمية العمل بالإضافة إلى القانون، على البنية الإدارية للموظفين في المؤسسات وأن تكون هناك عقلية منفتحة للتعامل مع قضايا الإعلام وتقديم الخدمات للمواطنين، بما لا يمس بالمعلومات الخاصة عن الأفراد وحياتهم.

وحول الانتخابات النيابية المقبلة، قال المبيضين، إن جلالة الملك حافظ على النهج الديمقراطي منذ تسلمه سلطاته الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، مبينًا أنه اليوم لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يضمن وجود قائمة حزبية، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، متطلعا لأن تؤدي الانتخابات النيابية المقبلة إلى التحديث السياسي المطلوب، "ونجاح التجربة مرتبط بالمواطنين كي يصوبوا مسارهم الديمقراطي بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي".

وقال المبيضين إن يوم أمس كان فرصة لتأكيد الانجاز بوصول منتخبنا الوطني إلى نهائي كأس آسيا 2023، "وهذا يدل على ما كان يستثمر به الأردن خلال الخمس والعشرين عاما الماضية، الأمر لم يكن سهلا قبل خمسة وعشرين عاما".

وأشار إلى المعطيات الرقمية التي حدثت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاعي الصحة والتعليم، فقد كان في الاردن 80 مستشفى في عام 1999 واليوم لدينا 140 مستشفى، وكان هناك 4 آلاف أستاذ جامعي قبل 25 عاما، مقارنة مع 14 ألف أستاذ جامعي في العام الحالي يعملون في الجامعات الأردنية الحكومية، إضافة إلى أن عدد المعلمين كان 70 ألفا في عام 1999 ، في حين وصل عددهم إلى 140 ألفا في عام 2024.

--(بترا)





هـ أ/رق

















07/02/2024 16:13:45