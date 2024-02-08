الجامعة العربية تدين تصريح الرئيس الأرجنتيني اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة7 شباط ( بترا )- دانت الجامعة العربية، إعلان الرئيس الأرجنتيني خطةً لنقل سفارة بلاده إلى القدس.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا الإجراء إن تم، سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يُشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس.
واكد أبو الغيط أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي.
--(بترا)
ن ا/ف م/ف ق
07/02/2024 16:10:22
MENAFN08022024000117011021ID1107826953
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