الجامعة العربية تدين تصريح الرئيس الأرجنتيني اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة7 شباط ( بترا )- دانت الجامعة العربية، إعلان الرئيس الأرجنتيني خطةً لنقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا الإجراء إن تم، سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يُشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس.

واكد أبو الغيط أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي.

--(بترا)

ن ا/ف م/ف ق

07/02/2024 16:10:22